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    Фалькао: «У Анри есть все, чтобы стать отличным тренером. Три месяца – маленький срок»

    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао поделился мнением о работе экс-главного тренера Тьерри Анри. Француз возглавлял команду с октября по январь.

    «У него есть идеи, он отлично читает футбол. Но три месяца – слишком маленький срок, чтобы воплотить их в жизнь. Он присоединился к команде в сложное время, у нас были проблемы с самого начала сезона.

    Команда должна быть похожа на оркестр, ей нельзя импровизировать. Необходимы работа, повторения и время, чтобы поддерживать гармонию. Если каждый год менять четырех или пять игроков, становится все труднее.

    У него есть знания игры. Я думаю, что у него есть все, чтобы стать отличным тренером», – цитирует колумбийца France Football.

    • Анри сменил Леонарду Жардим, работавший с командой до прихода француза.
    • «Монако» занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1.

    Источник: France Football

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    12.03.2019 19:20
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