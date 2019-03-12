Фалькао: «У Анри есть все, чтобы стать отличным тренером. Три месяца – маленький срок»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао поделился мнением о работе экс-главного тренера Тьерри Анри. Француз возглавлял команду с октября по январь.

«У него есть идеи, он отлично читает футбол. Но три месяца – слишком маленький срок, чтобы воплотить их в жизнь. Он присоединился к команде в сложное время, у нас были проблемы с самого начала сезона.

Команда должна быть похожа на оркестр, ей нельзя импровизировать. Необходимы работа, повторения и время, чтобы поддерживать гармонию. Если каждый год менять четырех или пять игроков, становится все труднее.

У него есть знания игры. Я думаю, что у него есть все, чтобы стать отличным тренером», – цитирует колумбийца France Football.