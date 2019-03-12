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    Tuttosport: Дешам – фаворит на пост главного тренера «Ювентуса»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может заменить Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».

    По информации Tuttosport, 50-летний специалист является главным претендентом на этот пост.

    Кроме француза, руководство туринцев рассматривает бывшего тренера команды Антонио Конте.

    • В прошлом году Дешам привел национальную французскую команду к победе на чемпионате мира.
    • Как футболист, он выступал за «Ювентус» с 1994-го по 1999 год.
    • Ранее сообщалось, что Аллегри покинет туринский клуб после окончания этого сезона.

    Источник: Tuttosport

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    12.03.2019 15:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 марта 2019, 20:51

      Про тренера Реала писали,Моур фаворит на пост гл,тренера Реала,как мы все оху..ли Зидан с небо спустился,а тут дешам пятая-десятая

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 12 марта 2019, 19:24

      А лучше всего заберите бомжа спалети

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 12 марта 2019, 19:23

      Бред шило на мыло менять... Юве щас лучше Алегри не найти ибо это либо Пеп либо Зидан. Хотя Почетино может быть и зашел бы

      0
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 12 марта 2019, 15:48

      Обычно у тренеров сборных в клубах не получается и наоборот.

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 12 марта 2019, 15:46

      а как же Пеп?

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