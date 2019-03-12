Tuttosport: Дешам – фаворит на пост главного тренера «Ювентуса»

Про тренера Реала писали,Моур фаворит на пост гл,тренера Реала,как мы все оху..ли Зидан с небо спустился,а тут дешам пятая-десятая
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может заменить Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».
По информации Tuttosport, 50-летний специалист является главным претендентом на этот пост.
Кроме француза, руководство туринцев рассматривает бывшего тренера команды Антонио Конте.
- В прошлом году Дешам привел национальную французскую команду к победе на чемпионате мира.
- Как футболист, он выступал за «Ювентус» с 1994-го по 1999 год.
- Ранее сообщалось, что Аллегри покинет туринский клуб после окончания этого сезона.