Раньери: «У меня есть идеи, как «Роме» пропускать меньше голов, но это секрет»

Удачи тебе Клаудио.
Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери поделился эмоциями после победы над «Эмполи» в матче 27-го тура Серии А. Римляне победили со счетом 2:1.
«Это была сложная игра. У нас отсутствовало много футболистов. Нам не хватает ведущих игроков, которые придают команде индивидуальности.
У меня есть несколько идей, как «Роме» пропускать меньше голов. Но я вам ничего не скажу, иначе это не сработает. Такая команда, как «Рома», не может пропускать так много. У нас хватает классных игроков, чтобы забивать, поэтому нам нужно сосредоточиться на сохранности своих ворот», – заявил Раньери.
- 67-летний специалист принял команду 8 марта, сменив Эусебио Ди Франческо.
- «Рома» набрала 47 очков и осталась на 5-м месте.
- У «Эмполи» 22 очка и 17-я позиция чемпионата Италии.