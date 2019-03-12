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    Раньери: «У меня есть идеи, как «Роме» пропускать меньше голов, но это секрет»

    Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери поделился эмоциями после победы над «Эмполи» в матче 27-го тура Серии А. Римляне победили со счетом 2:1.

    «Это была сложная игра. У нас отсутствовало много футболистов. Нам не хватает ведущих игроков, которые придают команде индивидуальности.

    У меня есть несколько идей, как «Роме» пропускать меньше голов. Но я вам ничего не скажу, иначе это не сработает. Такая команда, как «Рома», не может пропускать так много. У нас хватает классных игроков, чтобы забивать, поэтому нам нужно сосредоточиться на сохранности своих ворот», – заявил Раньери.

    • 67-летний специалист принял команду 8 марта, сменив Эусебио Ди Франческо.
    • «Рома» набрала 47 очков и осталась на 5-м месте.
    • У «Эмполи» 22 очка и 17-я позиция чемпионата Италии.

    Источник: Sky Sport Italia

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    12.03.2019 10:02
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 15:51

      Удачи тебе Клаудио.

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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 12 марта 2019, 13:07

      .. секрет... Но Я его пока ещё не придумал..))

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