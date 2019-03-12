Раньери: «У меня есть идеи, как «Роме» пропускать меньше голов, но это секрет»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери поделился эмоциями после победы над «Эмполи» в матче 27-го тура Серии А. Римляне победили со счетом 2:1.

«Это была сложная игра. У нас отсутствовало много футболистов. Нам не хватает ведущих игроков, которые придают команде индивидуальности.

У меня есть несколько идей, как «Роме» пропускать меньше голов. Но я вам ничего не скажу, иначе это не сработает. Такая команда, как «Рома», не может пропускать так много. У нас хватает классных игроков, чтобы забивать, поэтому нам нужно сосредоточиться на сохранности своих ворот», – заявил Раньери.