Мусаев: «Не расстроен тем, что в сборной только один наш игрок»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал заявку сборной России на ближайшие отборочные матчи к Евро-2020.

«Я не разочарован. Может быть, наоборот, хорошо… Есть шанс у Петрова, он проводит очень сильный отрезок.

Ари уже был в сборной, но пропустил из-за травмы ряд игр. Если ребята останутся здесь, у них будет больше возможности восстановиться и готовиться к следующим матчам», – высказался Мусаев после матча с «Оренбургом».