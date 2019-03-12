Мусаев: «Не расстроен тем, что в сборной только один наш игрок»

Согласен с Мусаевым. Ноги целее будут,да и отдых не повредит.
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал заявку сборной России на ближайшие отборочные матчи к Евро-2020.
«Я не разочарован. Может быть, наоборот, хорошо… Есть шанс у Петрова, он проводит очень сильный отрезок.
Ари уже был в сборной, но пропустил из-за травмы ряд игр. Если ребята останутся здесь, у них будет больше возможности восстановиться и готовиться к следующим матчам», – высказался Мусаев после матча с «Оренбургом».
- К отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Казахстаном в национальную команду приглашены 26 игроков.
- Юрий Газинский – единственный футболист в этом списке, представляющий «Краснодар».