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    Мусаев: «Не расстроен тем, что в сборной только один наш игрок»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал заявку сборной России на ближайшие отборочные матчи к Евро-2020.

    «Я не разочарован. Может быть, наоборот, хорошо… Есть шанс у Петрова, он проводит очень сильный отрезок.

    Ари уже был в сборной, но пропустил из-за травмы ряд игр. Если ребята останутся здесь, у них будет больше возможности восстановиться и готовиться к следующим матчам», – высказался Мусаев после матча с «Оренбургом».

    • К отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Казахстаном в национальную команду приглашены 26 игроков.
    • Юрий Газинский – единственный футболист в этом списке, представляющий «Краснодар».

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    12.03.2019 07:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 13 марта 2019, 11:05

      Согласен с Мусаевым. Ноги целее будут,да и отдых не повредит.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 15:38

      Для Краснодара это может и лучше.

      1
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      Рейтинг: -2

      kurilov 12 марта 2019, 14:42

      Мусаев возьми меня в помощники и я помогу тебе без Газинского, Петрова и Каборе выиграть Россию! Вы все (бывшие тренера) просрали Лаборде, просерите Сулейманова, не дали ума двум Вандерсонам и Жаоржиньо. Вы все подобны девкам на МАТЧ ТВ. Футбол - это шахматы, вы этого не поймёте, с этим надо родиться.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 марта 2019, 13:11

      Мусаев все развалил, и еще чего-то вякает.

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 12 марта 2019, 12:36

      А че Шапи не заслужил что ли?

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 марта 2019, 09:08

      В данном случае радоваться надо. Нет риска, что игроки твоей команды получат травмы, устанут, а будут спокойно тренироваться и играть в недельном режиме. Только надо делать правильные выводы по своей игре и тем неудачам, которые накапливаются...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Рубик Докоян 12 марта 2019, 13:12

      Чтобы хорошо продать, игрока нужно в сборной покрутить. Чалова, например. Об этом и базар.

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