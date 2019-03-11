9 матчей подряд без побед – антирекорд «Краснодара»

Главное у Краснодара есть игра и победить Валенсию они в состоянии. Другое дело как это скажется на концовку чемпионата. Хватит ли сил у команды?
«Краснодар» сыграл вничью 2:2 с «Оренбургом» в рамках 19-го тура чемпионата России.
Команда Мурада Мусаева пропустила решающий гол на 89-й минуте встречи.
Безвыигрышная серия краснодарцев составила девять официальных матчей. Это худший показатель в истории клуба с момента основания в 2008 году. Последний раз «быки» побеждали 2 декабря 2018 года – в игре с «Уралом» (2:0, 16-й тур РПЛ).
- «Краснодар» – 2-й в турнирной таблице. Отставание от «Зенита» – 5 очков.
- 14 марта состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы с «Валенсией».