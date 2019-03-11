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    9 матчей подряд без побед – антирекорд «Краснодара»

    «Краснодар» сыграл вничью 2:2 с «Оренбургом» в рамках 19-го тура чемпионата России.

    Команда Мурада Мусаева пропустила решающий гол на 89-й минуте встречи.

    Безвыигрышная серия краснодарцев составила девять официальных матчей. Это худший показатель в истории клуба с момента основания в 2008 году. Последний раз «быки» побеждали 2 декабря 2018 года – в игре с «Уралом» (2:0, 16-й тур РПЛ).

    • «Краснодар» – 2-й в турнирной таблице. Отставание от «Зенита» – 5 очков.
    • 14 марта состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы с «Валенсией».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2019 22:03
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 10:38

      Главное у Краснодара есть игра и победить Валенсию они в состоянии. Другое дело как это скажется на концовку чемпионата. Хватит ли сил у команды?

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 марта 2019, 00:36

      Да пусть 9 матчей подряд без побед, главное, чтобы Валенсию в 10-м надрать!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 12 марта 2019, 00:11

      Вообщем все повторяется снова и снова. Как всегда под конец чемпионата Краснодар просрет зону ЛЧ, а туда "чудесным" образом попадет ЦСКА, для очередного набива карманов от групповых матчей ЛЧ.

      2
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 11 марта 2019, 23:57

      Что за бред в последней строчке? Какая одна четвертая финала? И почему первый матч? Неужели журналисты Бомбардира не умеют считать хотя бы до двух?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 11 марта 2019, 23:54

      У "Краснодара" вратарь дырка , да к тому же у него не хватает сил выбить мяч !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 марта 2019, 23:13

      По меньше интервью разных главным догоняльщикам, а то так и мимо ЛЧ в очередной раз проедут...

      5
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > Рубик Докоян 11 марта 2019, 23:31

      А что делать с такой игрой в ЛЧ ?Сколько в этом сезоне с угловых пропущено? Сколько сегодня "приятных" слов на выходе со стадиона звучало, им бы послушать.

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > владимир миронов 12 марта 2019, 00:10

      Им всё это фиолетово, что мы о них думаем и говорим. На их "личку" это никак не влияет.

      3
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      Рейтинг: +67330

      portero 11 марта 2019, 23:09

      пожелаем Ураснодару остановить этот рекорд четверг.
      Удачи!!!!!

      16
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 марта 2019, 23:00

      Пока Галицкий будет у руля ставить всяких физруков типа Шалимова и Мусаева - никаких трофеев Краснодару не видать. Мусаев второй год у руоя, а тренерскую лицензию получить так и не удосужился. Вроде и бабки в команде есть, и подбор игроков топовый, а на нормального тренера жопятся

      9
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      Рейтинг: +67330

      portero > Lester84 11 марта 2019, 23:07

      жираф большой , ему виднее.
      у него свои приоритеты

      12
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > portero 11 марта 2019, 23:18

      Да все понятно. Лично мне нравится комплексный подход Галицкого к развитию футбола в целом. И в принципе понятно его желание видеть красивый атакующий футбол в исполнении команды, в которую он башляет свои деньги. Понятно, что с такими вложениями не кайф смотреть на автобус в своей штрафной. Другой вопрос, что такой же футбол в РПЛ проповедуют в лучшем случае команды первой пятерки. А условный автобус Бердыева такой тактикой не возьмешь. Если Галицкий хочет трофеев - тут либо подстраиваться под реалии РПЛ, либо покупать клуб в чемпионате Испании и смотреть красивый атакующий футбол

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Lester84 11 марта 2019, 23:57

      А , что толку от лицензии ?! Вон у кого ее только нет -все бездари ! всё покупное !..и . чем хуже Мусаев , чем Семак ? У которого в 5 раз сильнее и дороже состав !

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > САДЫЧОК 12 марта 2019, 00:02

      Да для начала хотя бы для формального соответствия занимаемой должности. Он ведь даже футболистом ранее не был!

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > САДЫЧОК 12 марта 2019, 00:07

      Семак того же поля ягода, что Божович, Красножан, Рахимов. Это тренеры для середнячков, а не для топ клубов. Локальных успехов в середняках они добиваются, а в топ-клубах лажают. Но Семаку еще есть куда расти (он еще молодой), а всем вышеперечисленным уже некуда. Я б на Семаке крест не ставил - рано он просто в Зенит сунулся

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Lester84 12 марта 2019, 09:02

      Зенит идёт на первом месте ,с тем же составом с которым Манчини кувыркался,а ты уже приговор Семаку вынес.Гвардиола первые полсезона с Барсой то же не феерия и чуть не вылетел из команды.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Lester84 12 марта 2019, 09:04

      Галицкий похоже в Краснодаре теневой тренер, поэтому ему и нужны физруки.

      2
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      Рейтинг: +1126

      richi 11 марта 2019, 22:53

      Футбол это не только красивая атака, но и прагматизм.

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      Рейтинг: +67330

      portero > richi 11 марта 2019, 23:06

      пока с этим у Краснодара тяжело

      13
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      Рейтинг: +1126

      richi 11 марта 2019, 22:50

      Как так то?

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