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    Итальянский журналист: «Годовая зарплата Зидана – 16 миллионов. Он хочет начать с покупки Канте»

    Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил подробности назначения Зинедина Зидана главным тренером «Реала».

    «Зидан подписал контракт сроком до 2022 года. Его годовая зарплата составит 16 миллионов евро.

    Своей первой покупкой он хочет сделать Н'Голо Канте из «Челси», – написал итальянец в твиттере.

    27-летний Канте – автор четырех голов и четырех ассистов в 41-м матче текущего. Его контракт истекает 2023 году. Цена чемпиона мира-2018 по Transfermarkt – 100 миллионов евро.

    • Зидан тренировал сливочных с января 2016 года по май 2018, выиграв 9 трофеев, включая 2 Лиги чемпионов.
    • Француз сменил Сантьяго Солари, при котором команда вылетела из Лиги чемпионов и Кубка Испании.
    • С июня по октябрь «Реалом» руководил экс-главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги

    Зидан вернулся в «Реал». Что известно о главном камбэке весны

    Источник: Твиттер журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры

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    11.03.2019 21:41
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 марта 2019, 20:54

      И кого **...т зарплата Зидана?А Канте знает об этом?Он не давно продлил контракт с клубом

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 10:30

      Реал способен купить кого угодно и Зидан может сколотить мощную команду.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 12 марта 2019, 10:34

      Саша, привет. Я скоро к дочери, напомните с Толей Серёге про прогноз по ЛЕ, он один остался.

      2
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 12 марта 2019, 09:18

      > Его годовая зарплата составит 16 миллионов евро

      Интересно, почему все-таки Зидан вернулся? Никак не пойму ))))

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 11 марта 2019, 23:35

      Возвращение Зидана должно быть обставлено как прибытие Клеопатры в Рим - слоны (вместо рабов) и гиганский помост с троном и Зиданом на нем.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 марта 2019, 22:55

      Предстоящее летнее ТО будет громким и неожиданным.

      4
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      Рейтинг: -19

      khadibolotkovskiy 11 марта 2019, 22:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/sportmen

      -4
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      Рейтинг: +1902

      lek! 11 марта 2019, 22:31

      Если не изменяет память 3 ЛЧ

      3
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 11 марта 2019, 22:08

      Канте не продаётся. Разгубастились.

      -1
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      Рейтинг: +426

      ursosan > Shotlandets86 12 марта 2019, 00:14

      Безусловно, ты владеешь самой точной информацией.

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > ursosan 12 марта 2019, 07:40

      Логику включи, у него контракт недавно переподписан до 2022 года. Челси его продавать не собирается, плюс запрет на трансферы.

      Так что лесом Реал идёт с этой хотелкой.

      -1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > ivan-football-fan 14 марта 2019, 12:07

      Это будет продажа в убыток в долгосрочной перспективе. В Челси это прекрасно понимают.

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 11 марта 2019, 22:04

      Ну вот, уже теплее.

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