Итальянский журналист: «Годовая зарплата Зидана – 16 миллионов. Он хочет начать с покупки Канте»

Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил подробности назначения Зинедина Зидана главным тренером «Реала».

«Зидан подписал контракт сроком до 2022 года. Его годовая зарплата составит 16 миллионов евро.

Своей первой покупкой он хочет сделать Н'Голо Канте из «Челси», – написал итальянец в твиттере.

27-летний Канте – автор четырех голов и четырех ассистов в 41-м матче текущего. Его контракт истекает 2023 году. Цена чемпиона мира-2018 по Transfermarkt – 100 миллионов евро.

Зидан тренировал сливочных с января 2016 года по май 2018, выиграв 9 трофеев, включая 2 Лиги чемпионов.

Француз сменил Сантьяго Солари , при котором команда вылетела из Лиги чемпионов и Кубка Испании.

, при котором команда вылетела из Лиги чемпионов и Кубка Испании. С июня по октябрь «Реалом» руководил экс-главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги

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