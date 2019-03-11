Селюк: «Странно, что бесплатный Каборе обсуждается как возрастной, а Еременко, Попов и Адриано – как хорошие трансферы»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что не понимает, почему, обсуждая возможный переход полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе в другой клуб, СМИ говорят о нем, как о возрастном игроке.

«Странно, что бесплатный Каборе (9.02.1988) обсуждается как возрастной, а Еременко (19.03.1987), Попов (26.10.1987), Адриано (12.04.1987), я уже не говорю о Фарфане (26.10.1984), а также Денисове (17.05.1984) и Хеведесе на четыре года, – почему-то поддерживаются в СМИ как хорошие трансферы», – написал Селюк в твиттере.