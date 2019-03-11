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    Селюк: «Странно, что бесплатный Каборе обсуждается как возрастной, а Еременко, Попов и Адриано – как хорошие трансферы»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что не понимает, почему, обсуждая возможный переход полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе в другой клуб, СМИ говорят о нем, как о возрастном игроке.

    «Странно, что бесплатный Каборе (9.02.1988) обсуждается как возрастной, а Еременко (19.03.1987), Попов (26.10.1987), Адриано (12.04.1987), я уже не говорю о Фарфане (26.10.1984), а также Денисове (17.05.1984) и Хеведесе на четыре года, – почему-то поддерживаются в СМИ как хорошие трансферы», – написал Селюк в твиттере.

    • В текущем сезоне 31-летний футболист провел за «Краснодар» 28 матчей, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.
    • Контракт буркинийца истекает этим летом.

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    11.03.2019 14:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 11 марта 2019, 17:26

      Наверно имя Селюк уже давно стало именем нарицательным.Оттого и такое отношение.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > vka1970 11 марта 2019, 17:56

      Действительно, смени фамилию Дима, а ? Может попрёт !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > батог 11 марта 2019, 22:59

      :-))

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 марта 2019, 16:09

      СелЬДюк,ты же всё знаешь,что чья корова,и кто её доит.Сам из этих!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 11 марта 2019, 15:59

      Жаль уходит, хороший игрок.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 11 марта 2019, 15:30

      Да зае$ал уже этот селюк

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 марта 2019, 15:16

      Говорят про возраст, а в голове держат имя агента, который постоянно неликвид втюхивает.

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