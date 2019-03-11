Нара: «Икарди хочет продолжить карьеру в «Интере»

Жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что футболист не хочет уходить из клуба, а также подчеркнула, что у аргентинца действительно имеются проблемы с коленом.

13 февраля миланцы лишили Икарди звания капитана команды. С того момента он ни разу не вышел на поле.

«Мауро хочет остаться в «Интере». Я работаю, чтобы он чувствовал себя хорошо и наладил отношения с клубом. Мы выбрали адвоката, который является болельщиком «Интера»!

Сыграет ли Мауро в дерби? Проблема с коленом – не выдумка. Он заботится о себе 24 часа в сутки. Сейчас его приоритет – здоровье, потому что, возможно, он не чувствует своей важности для команды.

Отсутствие на матче против СПАЛа [Икарди не Нара не присутствовали на игре]? Мы остались дома с семьей, смотрели по ТВ. Не из-за боязни, что нас освистают. Мы договорились об этом с клубом.

Я общаюсь с Мароттой [генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта] чаще, чем с Мауро, чтобы избежать недоразумений. Я предпочитаю не говорить слишком много [о встрече с Мароттой], потому что «Интер» ждет трудная неделя.

Могу только сказать, что это была позитивная встреча, как это всегда бывает, когда мы собираемся друг с другом для обсуждения серьезных вопросов.

Мауро хочет продолжить карьеру в «Интере». Мы надеемся, что все разрешится как можно скорее», – сказала Нара.