Икарди и Нара провели встречу с генменеджером «Интера» Мароттой

Посмотрим на сколько она будет продуктивной.
Генеральный менеджер «Интера» Джузеппе Маротта в среду встретился с нападающим команды Мауро Икарди и его женой и по совместительству агентом Вандой Нарой.
В феврале миланский клуб лишил аргентинца звание капитана. После этого футболист не провел ни одного матча за черно-синих.
«Генеральный менеджер «Интера» Джузеппе Маротта сегодня провел дружескую встречу с Мауро Икарди и Вандой Нарой в поисках решения, которое удовлетворит интересы всех участвующих»,– говорится в сообщении «Интера» в твиттере.
- В текущем сезоне Икарди сыграл за «Интер» 28 матчей, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.
- Контракт форварда с миланцами рассчитан до июля 2021 года.