Икарди и Нара провели встречу с генменеджером «Интера» Мароттой

Генеральный менеджер «Интера» Джузеппе Маротта в среду встретился с нападающим команды Мауро Икарди и его женой и по совместительству агентом Вандой Нарой.

В феврале миланский клуб лишил аргентинца звание капитана. После этого футболист не провел ни одного матча за черно-синих.

«Генеральный менеджер «Интера» Джузеппе Маротта сегодня провел дружескую встречу с Мауро Икарди и Вандой Нарой в поисках решения, которое удовлетворит интересы всех участвующих»,– говорится в сообщении «Интера» в твиттере.