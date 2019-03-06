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    Икарди и Нара провели встречу с генменеджером «Интера» Мароттой

    Генеральный менеджер «Интера» Джузеппе Маротта в среду встретился с нападающим команды Мауро Икарди и его женой и по совместительству агентом Вандой Нарой.

    В феврале миланский клуб лишил аргентинца звание капитана. После этого футболист не провел ни одного матча за черно-синих.

    «Генеральный менеджер «Интера» Джузеппе Маротта сегодня провел дружескую встречу с Мауро Икарди и Вандой Нарой в поисках решения, которое удовлетворит интересы всех участвующих»,– говорится в сообщении «Интера» в твиттере.

    • В текущем сезоне Икарди сыграл за «Интер» 28 матчей, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.
    • Контракт форварда с миланцами рассчитан до июля 2021 года.

    Источник: Твиттер «Интера»

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    06.03.2019 17:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 12:57

      Посмотрим на сколько она будет продуктивной.

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 марта 2019, 18:19

      Нара провела встречу.. Так правильно писать..

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 марта 2019, 17:51

      Посмотрим чем закончится эта дружественная встреча по факту.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZenitGunner 6 марта 2019, 20:31

      С тем напором, манерой общения, как она ведёт переговоры, она как кость в горле. Не знаю на что рассчитывают боссы Интера. Она не исправима и дурно влияет на Икарди. Незаменимые есть и примеров много. Нет Роналду в Реале и где теперь Реал? Уйдёт Месси и тоже будет видно по Барсе. Заменить можно, но замена будет всегда неравноценной. Икарди не тот игрок, чтобы за него держаться всеми силами, тем более с такой женой-агентом.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZenitGunner 6 марта 2019, 20:39

      Пусть крутятся, у них там свои тараканы в голове и доводы, которые нам трудно понять со стороны.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZenitGunner 6 марта 2019, 20:41

      Милан удачно купил Пентека , и тот их вытаскивал в нескольких матчах. Но работы в обоих клубах много для усиления состава и стабилизации игры на высоком уровне.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZenitGunner 6 марта 2019, 21:12

      Посмотрим как там всё развернётся. В летнее ТО движуха будет заметная.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZenitGunner 6 марта 2019, 21:27

      Это ты так считаешь. Можно купить на проблемную позицию качественного игрока, а у него ничего не получается и нет того, что планировали и ожидали. Коутиньо в Барсе, Маркизио в Зените и можно не одну команду таких покупок собрать. Обе команды ( Милан и Интер ) нуждаются в существенном усилении и болото надо шевелить. Будут большие изменения в Реале, предположу что и в Юве, тем более, если будут новые тренеры. Одни уходят, другие приходят тут все неизбежно.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZenitGunner 6 марта 2019, 21:31

      Безусловно, тем более, что и конфликты, и деньги влияют на смену клубов.

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