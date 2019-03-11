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    El Pais: Зидан отказал «Реалу»

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался вернуться в клуб.

    По информации El Pais, после вылета из Лиги чемпионов на прошлой неделе (мадридцы проиграли «Аяксу» в 1/8 финала по сумме двух встреч – 2:1, 1:4) президент клуба Флорентино Перес связался с французом и предложил ему возглавить команду.

    Специалист ответил отказом. Тренер заявил, не примет команду по ходу сезона. При этом Зидан отметил, что с июня будет решать, продолжит ли он вообще тренировать или нет. Если да, то будет ли он делать это в Испании или где-то еще.

    • Ранее СМИ сообщили, что Зидан провел переговоры с «Ювентусом».
    • Специалист возглавлял «Реал» с января 2016 по июнь 2018 года.
    • Под его руководством мадридцы победили в Примере и трижды выиграли Лигу чемпионов.

    Источник: El Pais

    Испанская ежедневная общественно-политическая газета. Издается с 1976 года. El Pais - самая читаемая газета после Marca. Разовый тираж - около 430 тысяч экземпляров.

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    11.03.2019 13:34
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 марта 2019, 16:45

      Попробовал бы поработать в Юве, если предложат.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 16:41

      Что то слабо верится что Зидан может завершить тренерскую карьеру.

      4
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      Рейтинг: +2509

      panmon 11 марта 2019, 15:49

      Зидану надо в Юве, коли Массимо сваливает! Так там еще Роналду, который отлично знаком Зизу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 11 марта 2019, 15:46

      Жесть.. какое же гавно этот Перес как человек видимо... не понимаю как он еще там сидит так ровно на месте. Я конечно понимаю, что он козыряет совету директоров мол вы че, 4 лч за 5 лет ,идите на. Но все же должны видеть, что творится с игроками. которые уходят , как роналду, и зидан и прочие... Что Перес им говорит ? пох? еще и затеял реконструкцию стадиона, причем не столь стадиона ( +3000 мест, крыша раздвижная и так далее) но еп твою мать, он собирался стоить парк и отель еще около стадика... и бабла на трансферы НЕТ особо оказывается.
      Хочет взять 2 кредита, на стадион и на трансферы. Если на стадион не дадут штаты ( у амерканцев собрался брать)то будет брать у испании, а собирался у испании брать на игроков
      2 вопроса
      Нах?
      и где бабки перес? реал за 5 лет заработал столько что может весь состав мю купить и еще на мбаппе останется

      5
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > DeStar 11 марта 2019, 17:03

      Говно это ты и весь реал

      -1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 11 марта 2019, 15:30

      Зидан сделал для Реала очень много - и как футболист и как тренер. Его обидели, заставив уволиться. Он поступил мудро - уйдя на пике. Теперь если хотят его вернуть - надо менять руководство в лице переса. Да и то ситуация в команде такая, что еще год надо все исправлять.

      1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 11 марта 2019, 15:09

      нех было выгонять Зидана...У него есть самолюбие и гордость! Молодец

      2
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka > fhnv 11 марта 2019, 16:54

      Кабилу из народности берберов самолюбие и гордость выше всяких денег, он обиду до самой смерти,даже лучшему другу не прощает,а тут Вам какой-то Перец из Реала...

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 марта 2019, 14:58

      Похоже пришло время попрощаться с эрой Переса. Ну или хотя бы поставить на паузу, как это было в середине нулевых.

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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > bset 11 марта 2019, 17:04

      Мы сейчас с тобой попрощаемся

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 11 марта 2019, 14:53

      А ты когда выгнал его с клуба чем думал?

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      Рейтинг: +3795

      serppion 11 марта 2019, 14:27

      Сейчас принимать Реал - все равно, что лезть на бочку с порохом. Перес, по-моему, и сам не знает, чего хочет. Точь-в-точь Федуном стал с тренерской чехардой.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 11 марта 2019, 14:16

      пора менять Переса

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