El Pais: Зидан отказал «Реалу»

Попробовал бы поработать в Юве, если предложат.
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался вернуться в клуб.
По информации El Pais, после вылета из Лиги чемпионов на прошлой неделе (мадридцы проиграли «Аяксу» в 1/8 финала по сумме двух встреч – 2:1, 1:4) президент клуба Флорентино Перес связался с французом и предложил ему возглавить команду.
Специалист ответил отказом. Тренер заявил, не примет команду по ходу сезона. При этом Зидан отметил, что с июня будет решать, продолжит ли он вообще тренировать или нет. Если да, то будет ли он делать это в Испании или где-то еще.
- Ранее СМИ сообщили, что Зидан провел переговоры с «Ювентусом».
- Специалист возглавлял «Реал» с января 2016 по июнь 2018 года.
- Под его руководством мадридцы победили в Примере и трижды выиграли Лигу чемпионов.
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