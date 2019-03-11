El Pais: Зидан отказал «Реалу»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался вернуться в клуб.

По информации El Pais, после вылета из Лиги чемпионов на прошлой неделе (мадридцы проиграли «Аяксу» в 1/8 финала по сумме двух встреч – 2:1, 1:4) президент клуба Флорентино Перес связался с французом и предложил ему возглавить команду.

Специалист ответил отказом. Тренер заявил, не примет команду по ходу сезона. При этом Зидан отметил, что с июня будет решать, продолжит ли он вообще тренировать или нет. Если да, то будет ли он делать это в Испании или где-то еще.