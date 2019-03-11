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    Кроос – о победе над «Вальядолидом»: «Хорошая реакция после ужасной недели»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился эмоциями от воскресной победы над «Вальядолидом» (4:1) в матче 27-го тура Примеры.

    «Хорошая реакция прошлым вечером после ужасной недели», – написал Кроос в инстаграме.

    • Во вторник, 5 марта, мадридцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в ответной встрече «Аяксу» на своем поле со счетом 1:4 (первая игра – 2:1).
    • На позапрошлой неделе «Реал» выбыл из Кубка Испании, уступив по сумме двух матчей «Барселоне» (1:1, 0:3).
    • В турнирной таблице Примеры столичная команда занимает третье место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 12 очков, от «Атлетико» – на пять.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Тони Крооса

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    11.03.2019 12:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 11 марта 2019, 18:01

      Да если бы не судьи вы бы опять продули

      0
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 11 марта 2019, 13:32

      Было бы удивительно если бы они ещё и у вальядолида не выиграли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 11 марта 2019, 12:32

      Везение и заслуга разные вещи,мог быть и разгром на первых минутах будь они более удачливы,если это называется как они отреагировали то всё плачевно для Реала

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