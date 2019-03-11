Кроос – о победе над «Вальядолидом»: «Хорошая реакция после ужасной недели»

Да если бы не судьи вы бы опять продули
Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился эмоциями от воскресной победы над «Вальядолидом» (4:1) в матче 27-го тура Примеры.
«Хорошая реакция прошлым вечером после ужасной недели», – написал Кроос в инстаграме.
- Во вторник, 5 марта, мадридцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в ответной встрече «Аяксу» на своем поле со счетом 1:4 (первая игра – 2:1).
- На позапрошлой неделе «Реал» выбыл из Кубка Испании, уступив по сумме двух матчей «Барселоне» (1:1, 0:3).
- В турнирной таблице Примеры столичная команда занимает третье место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 12 очков, от «Атлетико» – на пять.
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