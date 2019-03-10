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    Примера. «Севилья» забила пять голов «Реал Сосьедаду», у Бен-Йеддера хет-трик

    «Севилья» дома разгромила «Реал Сосьедад» в матче 27-го тура Серии А со счетом 5:2. Три гола на счету форварда хозяева Виссама Бен-Йеддера. Полузащитник гостей Микель Оярсабаль дважды забил в ворота соперника и один раз в свои.

    «Севилья» с 40 очками идет шестым, «Реал Сосьедад» с 35 очками находится на девятой строчке.

    В другом матче «Леванте» проиграл «Вильярреалу» – 0:2.

    Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

    Леванте – Вильярреал – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Робер (в свои ворота), 90+3; 0:2 – Чуквуезе, 90+6.

    Севилья – Реал Сосьедад – 5:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Сарабиа, 25; 1:1 – Оярсабаль, 28; 2:1 – Бен-Йеддер, 48; 3:1 – Бен-Йеддер, 58; 4:1 – Бен-Йеддер, 61; 5:1 – Оярсабаль (с пенальти), 69; 5:2 – Оярсабаль, 77.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    10.03.2019 22:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 11 марта 2019, 17:24

      Ну ****-йеДдер,ну неделя - два хет-трика от Виссама и Микеля!!!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 12:32

      Хет трик.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 марта 2019, 23:31

      Одни в добавочное время забили два гола, 90 минут матча не хватило для этого, а другие во втором тайме порезвились забитыми голами...

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