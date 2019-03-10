Примера. «Севилья» забила пять голов «Реал Сосьедаду», у Бен-Йеддера хет-трик

«Севилья» дома разгромила «Реал Сосьедад» в матче 27-го тура Серии А со счетом 5:2. Три гола на счету форварда хозяева Виссама Бен-Йеддера. Полузащитник гостей Микель Оярсабаль дважды забил в ворота соперника и один раз в свои.

«Севилья» с 40 очками идет шестым, «Реал Сосьедад» с 35 очками находится на девятой строчке.

В другом матче «Леванте» проиграл «Вильярреалу» – 0:2.

Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

Леванте – Вильярреал – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Робер (в свои ворота), 90+3; 0:2 – Чуквуезе, 90+6.

Севилья – Реал Сосьедад – 5:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Сарабиа, 25; 1:1 – Оярсабаль, 28; 2:1 – Бен-Йеддер, 48; 3:1 – Бен-Йеддер, 58; 4:1 – Бен-Йеддер, 61; 5:1 – Оярсабаль (с пенальти), 69; 5:2 – Оярсабаль, 77.

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