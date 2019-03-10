Бундеслига. «Байер» выиграл у «Ганновера» и поднялся на пятое место

«Байер» обыграл «Ганновер-96» в матче 25-го тура Бундеслиги со счетом 3:2. Дубль на счету нападающего Кевина Фолланда.

«Байер» набрал 42 очка и поднялся на пятое место в таблице, «Ганновер» с 14 очками идет предпоследним (17 место).

В другом матче «Хоффенхайм» обыграл «Нюрнберг» со счетом 2:1.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 25-й тур

Хоффенхайм – Нюрнберг – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Крамарич (с пенальти), 25; 1:1 – Беренс, 61; 2:1 – Крамарич, 78.

Ганновер-96 – Байер – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Фолланд, 13; 0:2 – Фолланд, 28; 1:2 – Жонатас, 51; 2:2 – Вайзер (в свои ворота), 77; 2:3 – Хаверц, 87.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги