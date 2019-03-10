Примера. «Валенсия» в меньшинстве обыграла «Жирону» и поднялась на шестое место

«Валенсия» обыграла «Жирону» в матче 27-го тура Примеры со счетом 3:2.

На 72-й минуте встречи при счете 1:2 в пользу «Валенсии» защитник Факундо Ронкалья получил красную карточку.

Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 58-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Валенсия» набрала 39 очков и поднялась на шестое место в таблице. «Жирона» с 31 очком идет на 14-й строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

Жирона – Валенсия – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Гуэдеш, 14; 1:1 – Рамальо, 22; 1:2 – Парехо, 53; 2:2 – Стуани (с пенальти), 83; 2:3 – Торрес, 90.

Удаление: нет – Ронкалья.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры