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    Примера. «Валенсия» в меньшинстве обыграла «Жирону» и поднялась на шестое место

    «Валенсия» обыграла «Жирону» в матче 27-го тура Примеры со счетом 3:2.

    На 72-й минуте встречи при счете 1:2 в пользу «Валенсии» защитник Факундо Ронкалья получил красную карточку.

    Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 58-й минуте и не отметился результативными действиями.

    «Валенсия» набрала 39 очков и поднялась на шестое место в таблице. «Жирона» с 31 очком идет на 14-й строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

    Жирона – Валенсия – 2:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Гуэдеш, 14; 1:1 – Рамальо, 22; 1:2 – Парехо, 53; 2:2 – Стуани (с пенальти), 83; 2:3 – Торрес, 90.

    Удаление: нет – Ронкалья.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    10.03.2019 20:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 11:21

      Не могли удержать хотя бы ничью на своем поле.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr 10 марта 2019, 22:57

      думал, валики опять ничейку катанут)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3554

      CSKA57 10 марта 2019, 20:32

      После последнего забитого гола Жирона вообще перестала играть, за что и поплатилась.

      0
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