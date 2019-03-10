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    Семак – о Нобоа: «Мы понимали все риски, он много ошибался, но это нормально»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 19-го тура РПЛ против «Уфы» (2:1) поделился мнением об игре полузащитников Кристиана Нобоа и Эмилиано Ригони.

    «Нобоа может играть лучше, после такой паузы должны вводить его в игру. Мы понимали все риски, он много ошибался, но это нормально и понятно, мы должны чем-то жертвовать и давать ему набирать форму.

    Я доволен игрой Ригони, он и ассистировал, и забил хороший мяч. А что касается подач со стандартов, с уходом Паредеса есть ряд кандидатов. Ракицкий нужен в штрафной, Маку дали отдохнуть, поэтому подавал Ригони», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    • Нобоа сыграл впервые с 19 августа. Футболист восстановился после травмы крестообразных связок.
    • «Зенит» с 40 очками возглавляет турнирную таблциу.

    Источник: «Бомбардир»

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    10.03.2019 19:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 11 марта 2019, 13:34

      Он очень нужен Зениту для комбинационной игры! Эти забросы на Дзюба безальтернативные достали....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 11:18

      Для начала сойдет.

      2
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 11 марта 2019, 11:12

      Да,ошибался,но не столько,сколько ошиблись его коллеги в последнем матче с Вильяреалом!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 марта 2019, 09:30

      Ты бы своих выпускал, а не престарелых латиносов, Серега. Поверь, толку будет больше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 10 марта 2019, 22:32

      Если Нобоа наберёт форму, то принесет очень много пользы

      4
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      Рейтинг: +1311

      Taps 10 марта 2019, 21:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Загорелый Бариос играл отвратительно, все пасы только назад.
      Надо посадить на лавку, затем продать.

      -5
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      Рейтинг: +1311

      Taps > Taps 10 марта 2019, 21:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Школа Нобоа ?

      -4
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