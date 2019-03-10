Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 19-го тура РПЛ против «Уфы» (2:1) поделился мнением об игре полузащитников Кристиана Нобоа и Эмилиано Ригони.

«Нобоа может играть лучше, после такой паузы должны вводить его в игру. Мы понимали все риски, он много ошибался, но это нормально и понятно, мы должны чем-то жертвовать и давать ему набирать форму.

Я доволен игрой Ригони, он и ассистировал, и забил хороший мяч. А что касается подач со стандартов, с уходом Паредеса есть ряд кандидатов. Ракицкий нужен в штрафной, Маку дали отдохнуть, поэтому подавал Ригони», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.