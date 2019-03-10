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    Пике: «Барселона» много заплатила за Коутиньо. Надо уважать критику болельщиков»

    «Барселона» обыграла «Райо Вальекано» со счетом 3:1 в матче 27-го тура чемпионата Испании.

    Согласно ESPN, домашние болельщики освистали полузащитника Филиппе Коутиньо. За 80 минут на поле 26-летний бразилец не отметился результативными действиями и был заменен на хавбека Ивана Ракитича.

    «Клуб много за него заплатил, поэтому ожидания от его выступлений очень высоки. С этим ничего не поделаешь. Надо принять реакцию наших болельщиков, потому что они поддерживают нас и заслуживают уважения», – прокомментировал ситуацию защитник Жерар Пике.

    Команда Эрнесто Вальверде набрала 63 очка и сохранило первое место в таблице Примеры. Отрыв от «Атлетико», занимающим второе место, составляет семь очков.

    • Коутиньо перешел в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля» за 135 миллионов евро.
    • В дебютной половине сезона забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 22 играх.
    • Статистика в текущем сезоне – 8 мячей и 5 ассистов за 39 матчей.
    • В феврале «Барселона» опровергла информацию о возможной продаже футболиста.

    Источник: ESPN

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    10.03.2019 11:34
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +88

      Bluetooz 10 марта 2019, 22:26

      Объясните мне, пожалуйста, почему вот такое предложение фигурирует: "Команда Эрнесто Вальверде набрала 63 очка и сохранило первое место в таблице Примеры"? Разве при ином результате Барселона потеряла бы 1 место? Может, стоит писать "продолжает лидировать с отрывом в 7 очков от Атлетико"? Ну и вишенка на торте "Команда набрала ... и сохранило"...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 21:42

      Время идет а хорошей игры от него пока не видно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +49

      .LEON 10 марта 2019, 16:51

      ему надо переходить другой клуб

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 марта 2019, 15:46

      Коут откровенно бледно выступает. Если через него не строить игру, то он сам по себе просто растворяется на поле. То же самое было ранее с Фабрегасом. Неплохой первый сезон, а потом просто сдал, провал. Вот в таких ситуациях и видно, кто реально чего стоит. Коут проигрывает место в основе Артуру и Дембеле. Артур вообще с первого матча зашёл как родной. Дембель, конечно, молодой, зелёный, но при всех своих косяках, он и визуально, и по результату интереснее Коута.
      В этом-то и проблема, что у таких как Коут получается только тогда, когда на них играет вся команда, тогда и стата нормальная и на себя игру легче брать. А когда ты один из 11, где никто ни чем тебя не слабее, когда надо на себе тянуть что-то в одиночку, то сразу облом. Пока что кроме нескольких красивых голов издалека ничего не было за весь сезон, ни хороших голевых пасов, ни важных голов, ни обводок, про игру в защите вообще молчу. Критикуют его по делу. Он так долго в клубе не продержится.

      2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 марта 2019, 14:33

      Тренер им нужен топ... чтобы игроков понимал а то такому игроку составе место нету

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 марта 2019, 12:58

      Жаль. Каутиньо отлично подходит Барсе по манере игры и по уровню подготовки . Тяжело видеть, что его место на поле занимает бестолковый Дембеле, на котором заканчиваются 9 из 10-ти атак Барсы.

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      Рейтинг: +24278

      DOCTOR PENALTY 10 марта 2019, 12:38

      Коутиньо сильный игрок и пытается вести свою игру, а Барселона вся играет на " инопланетянина ", поэтому Коутиньо выпадает. Не хер было туда переходить.***

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > DOCTOR PENALTY 10 марта 2019, 12:55

      когда Коутиньо будет показывать "инопланетную" игру , тогда и на него будет играть вся Барса.. так везде и всегда.. надо Фелиппе становиться лидером

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