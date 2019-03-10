Пике: «Барселона» много заплатила за Коутиньо. Надо уважать критику болельщиков»

Объясните мне, пожалуйста, почему вот такое предложение фигурирует: "Команда Эрнесто Вальверде набрала 63 очка и сохранило первое место в таблице Примеры"? Разве при ином результате Барселона потеряла бы 1 место? Может, стоит писать "продолжает лидировать с отрывом в 7 очков от Атлетико"? Ну и вишенка на торте "Команда набрала ... и сохранило"...
«Барселона» обыграла «Райо Вальекано» со счетом 3:1 в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Согласно ESPN, домашние болельщики освистали полузащитника Филиппе Коутиньо. За 80 минут на поле 26-летний бразилец не отметился результативными действиями и был заменен на хавбека Ивана Ракитича.
«Клуб много за него заплатил, поэтому ожидания от его выступлений очень высоки. С этим ничего не поделаешь. Надо принять реакцию наших болельщиков, потому что они поддерживают нас и заслуживают уважения», – прокомментировал ситуацию защитник Жерар Пике.
Команда Эрнесто Вальверде набрала 63 очка и сохранило первое место в таблице Примеры. Отрыв от «Атлетико», занимающим второе место, составляет семь очков.
- Коутиньо перешел в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля» за 135 миллионов евро.
- В дебютной половине сезона забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 22 играх.
- Статистика в текущем сезоне – 8 мячей и 5 ассистов за 39 матчей.
- В феврале «Барселона» опровергла информацию о возможной продаже футболиста.