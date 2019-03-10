Пике: «Барселона» много заплатила за Коутиньо. Надо уважать критику болельщиков»

«Барселона» обыграла «Райо Вальекано» со счетом 3:1 в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Согласно ESPN, домашние болельщики освистали полузащитника Филиппе Коутиньо. За 80 минут на поле 26-летний бразилец не отметился результативными действиями и был заменен на хавбека Ивана Ракитича.

«Клуб много за него заплатил, поэтому ожидания от его выступлений очень высоки. С этим ничего не поделаешь. Надо принять реакцию наших болельщиков, потому что они поддерживают нас и заслуживают уважения», – прокомментировал ситуацию защитник Жерар Пике.

Команда Эрнесто Вальверде набрала 63 очка и сохранило первое место в таблице Примеры. Отрыв от «Атлетико», занимающим второе место, составляет семь очков.