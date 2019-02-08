Президент «Барселоны» Бартомеу: «Наш клуб не собирается продавать Коутиньо»

Коутиньо взяли с перспективой на будущее! Скорее всего уйдет Суарес через пару сезонов, а может и ......
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу опроверг информацию о возможном уходе Филиппе Коутиньо. Если верить медиа, бразильцем интересуются представители «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
«Не собираемся рассматривать возможность продажи Коутиньо. Клуб рассчитывает на него. Он играет разнообразно, знает наш стиль.
Не хотим его продавать», – сказал Бартомеу.
- Первый матч 1/2 финала противостояния «Барселоны» и «Реала» в Кубке Испании завершился со счетом 1:1.
- На 6-й минуте счет открыл нападающий сливочных Лукас Васкес. На 57-й забил форвард сине-гранатовых Малком.
- Ответный матч состоится 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу».