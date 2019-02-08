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    Президент «Барселоны» Бартомеу: «Наш клуб не собирается продавать Коутиньо»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу опроверг информацию о возможном уходе Филиппе Коутиньо. Если верить медиа, бразильцем интересуются представители «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    «Не собираемся рассматривать возможность продажи Коутиньо. Клуб рассчитывает на него. Он играет разнообразно, знает наш стиль.

    Не хотим его продавать», – сказал Бартомеу.

    • Первый матч 1/2 финала противостояния «Барселоны» и «Реала» в Кубке Испании завершился со счетом 1:1.
    • На 6-й минуте счет открыл нападающий сливочных Лукас Васкес. На 57-й забил форвард сине-гранатовых Малком.
    • Ответный матч состоится 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу».

    Источник: Cadena Cope

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    08.02.2019 06:24
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 8 февраля 2019, 15:11

      Коутиньо взяли с перспективой на будущее! Скорее всего уйдет Суарес через пару сезонов, а может и ......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 11:58

      Коутиньо еще должен прибавить.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 февраля 2019, 08:05

      В футболе игроков первыми "продают" и "покупают" разного рода СМИ.

      1
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