Президент «Барселоны» Бартомеу: «Наш клуб не собирается продавать Коутиньо»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу опроверг информацию о возможном уходе Филиппе Коутиньо. Если верить медиа, бразильцем интересуются представители «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Не собираемся рассматривать возможность продажи Коутиньо. Клуб рассчитывает на него. Он играет разнообразно, знает наш стиль.

Не хотим его продавать», – сказал Бартомеу.