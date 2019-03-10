Гаттузо удален в матче с «Кьево» и может пропустить игру с «Интером»

Мда, игра с «Интером», возможно, ключевая за закрепление в зоне ЛЧ. Тут «Милану» надо выдать что-то поинтереснее, чем в последних двух матчах.
«Милан» победил «Кьево» в матче 27-го тура Серии А.
На 35-й минуте встречи главный тренер красно-черных Дженнаро Гаттузо был удален со скамейки. Итальянский специалист вступил в перепалку с полузащитником «Кьево» Риккардо Меджиорини.
Гаттузо может получить дисквалификацию. В этом случае он пропустит следующий матч своей команды против «Интера».
- Гаттузо возглавил «Милан» осенью 2017 года.
- В этом сезоне клуб занимает третье место в чемпионате Италии.