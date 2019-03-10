Гаттузо удален в матче с «Кьево» и может пропустить игру с «Интером»

«Милан» победил «Кьево» в матче 27-го тура Серии А.

На 35-й минуте встречи главный тренер красно-черных Дженнаро Гаттузо был удален со скамейки. Итальянский специалист вступил в перепалку с полузащитником «Кьево» Риккардо Меджиорини.

Гаттузо может получить дисквалификацию. В этом случае он пропустит следующий матч своей команды против «Интера».