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    Гаттузо удален в матче с «Кьево» и может пропустить игру с «Интером»

    «Милан» победил «Кьево» в матче 27-го тура Серии А.

    На 35-й минуте встречи главный тренер красно-черных Дженнаро Гаттузо был удален со скамейки. Итальянский специалист вступил в перепалку с полузащитником «Кьево» Риккардо Меджиорини.

    Гаттузо может получить дисквалификацию. В этом случае он пропустит следующий матч своей команды против «Интера».

    • Гаттузо возглавил «Милан» осенью 2017 года.
    • В этом сезоне клуб занимает третье место в чемпионате Италии.

    Источник: Football Italia

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    10.03.2019 01:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +91

      Ozabot 10 марта 2019, 02:33

      Мда, игра с «Интером», возможно, ключевая за закрепление в зоне ЛЧ. Тут «Милану» надо выдать что-то поинтереснее, чем в последних двух матчах.

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