Гвардиола: «Ювентус»? В ближайшие два года я там не появлюсь»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что он возглавит «Ювентус». Ранее сообщалось, что у специалиста уже есть устная договоренность с туринским клубом.

«Мне обидно за Массимилиано Аллегри.

У меня еще два года по контракту с «Манчестер Сити». Уйду только в том случае, если меня уволят. В ближайшие два сезона я в «Ювентусе» точно не появлюсь», – сказал Гвардиола.