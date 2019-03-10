Гвардиола: «Ювентус»? В ближайшие два года я там не появлюсь»

Вот и развеял слухи. Ожидаемо, наверное, работа в Сити у Пепа в самом разгаре, и он не из тех, кто вот так просто уходит с бухты барахты.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что он возглавит «Ювентус». Ранее сообщалось, что у специалиста уже есть устная договоренность с туринским клубом.
«Мне обидно за Массимилиано Аллегри.
У меня еще два года по контракту с «Манчестер Сити». Уйду только в том случае, если меня уволят. В ближайшие два сезона я в «Ювентусе» точно не появлюсь», – сказал Гвардиола.
- Контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до лета 2020 года, соглашение Гвардиолы с «Манчестер Сити» – до 2021-го.