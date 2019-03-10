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    Гвардиола: «Ювентус»? В ближайшие два года я там не появлюсь»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что он возглавит «Ювентус». Ранее сообщалось, что у специалиста уже есть устная договоренность с туринским клубом.

    «Мне обидно за Массимилиано Аллегри.

    У меня еще два года по контракту с «Манчестер Сити». Уйду только в том случае, если меня уволят. В ближайшие два сезона я в «Ювентусе» точно не появлюсь», – сказал Гвардиола.

    • Контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до лета 2020 года, соглашение Гвардиолы с «Манчестер Сити» – до 2021-го.

    Источник: BBC

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    10.03.2019 06:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 марта 2019, 11:08

      Вот и развеял слухи. Ожидаемо, наверное, работа в Сити у Пепа в самом разгаре, и он не из тех, кто вот так просто уходит с бухты барахты.

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > Cules2013 10 марта 2019, 11:46

      Он там развевается,ему щас нах не нужно покинуть свой пост

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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Санёк 17 10 марта 2019, 15:51

      я о том же

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