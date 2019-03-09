AS: Рамос может перейти в «Ювентус», если Моуринью возглавит «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос на текущей неделе вступил в перепалку с президентом клуба Флорентино Пересом. Летом игрок может сменить клуб, сообщает AS.

Испанец не желает, чтобы в «Реал» возвращался на пост главного тренера Жозе Моуринью. Если португальца назначат, следующим клубом Рамоса может стать «Ювентус», который готов заполучить защитника.