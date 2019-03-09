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    AS: Рамос может перейти в «Ювентус», если Моуринью возглавит «Реал»

    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос на текущей неделе вступил в перепалку с президентом клуба Флорентино Пересом. Летом игрок может сменить клуб, сообщает AS.

    Испанец не желает, чтобы в «Реал» возвращался на пост главного тренера Жозе Моуринью. Если португальца назначат, следующим клубом Рамоса может стать «Ювентус», который готов заполучить защитника.

    • «Реал» на этой неделе вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
    • Другой кандидат на Рамоса – «Милан».
    • «Реал» идет в Примере третьим.

    Источник: AS

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    09.03.2019 18:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 11:55

      Терять Рамоса Реалу нельзя. Может появится какой нибудь компромисс.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 10 марта 2019, 09:21

      Скоро будем называть Ювентус по другому.
      Туринский Реал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 10 марта 2019, 00:01

      Не не не в коем случае

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Санёк 17 10 марта 2019, 09:22

      А че???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 9 марта 2019, 21:28

      оставьте этого товарища себе

      3
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 9 марта 2019, 20:37

      Только не Рамос.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 9 марта 2019, 19:23

      В предедущем посту писали приоритетный вариант Рамоса это Милан, а щас Ювентус.
      Моя твоя не понимать.

      3
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      Рейтинг: +2509

      panmon 9 марта 2019, 18:46

      Зачем Юве еще защитник? Я все понимаю, но хватит всех игроков Реала сватать к Роналду

      2
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > panmon 10 марта 2019, 09:22

      Утка же

      0
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