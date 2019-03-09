Недвед: «Будущее Аллегри «Ювентус» обсудит с ним самим в конце сезона»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед дал комментарий по поводу будущего главного тренера Массимилиано Аллегри. Специалист хотел уйти в отставку на прошлой неделе.

«Находимся на связи с Аллегри. Итоговое решение по его будущему обсудим и примем в конце сезона», – сказал чех, чьи слова приводит Football Italia.