Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Недвед: «Будущее Аллегри «Ювентус» обсудит с ним самим в конце сезона»

    Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед дал комментарий по поводу будущего главного тренера Массимилиано Аллегри. Специалист хотел уйти в отставку на прошлой неделе.

    «Находимся на связи с Аллегри. Итоговое решение по его будущему обсудим и примем в конце сезона», – сказал чех, чьи слова приводит Football Italia.

    • «Ювентус» лидирует в Серии А.
    • Аллегри допускает, что покинет команду после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».
    • Тренер работает в туринском клубе с 2014 года.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2019 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11