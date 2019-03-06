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    Аллегри хотел уйти из «Ювентуса» перед игрой с «Наполи». Тренера убедили остаться

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри просил об отставке перед матчем 26 тура Серии А против «Наполи» (2:1), пишет Calciomercato. В ситуацию вмешался председатель совета директоров клуба Андреа Аньелли.

    Функционер убедил тренера остаться как минимум до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Игра состоится на следующей неделе.

    • Аллегри работает в клубе с 2014 года.
    • Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом Италии.
    • «Ювентус» лидирует в Серии А.

    Источник: Calciomercato

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    06.03.2019 01:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 18:56

      Зачем торопиться. Надо дождаться ответной игры с Атлетико.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 марта 2019, 08:41

      Правильно писать не перед матчем с наполи, а перед малоперспективным матчем с атлетико.. Он и остался то в Юве в прошлом году из-за того, что кристину купили под победу ЛЧ.. Но что-то не срастается

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 марта 2019, 08:09

      С серией А и с ЛЧ уже всё ясно, можно и дать возможность новому тренеру поработать с командой. И он уже в летнее ТО определится кто ему нужен, а с кем надо расстаться, какие позиции укрепить и желательно кем.

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 6 марта 2019, 06:59

      Ага конечно. Среди главной части сезона вот так вот уйти

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 6 марта 2019, 01:31

      Что?

      1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 6 марта 2019, 01:21

      Неожиданно ушел Мората, теперь вот тренер. Что то не так, а потому с Атлетико
      будет плохо наверное

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 6 марта 2019, 01:12

      Зачем? Уже ждут Зидана?

      2
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