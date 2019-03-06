Аллегри хотел уйти из «Ювентуса» перед игрой с «Наполи». Тренера убедили остаться

Зачем торопиться. Надо дождаться ответной игры с Атлетико.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри просил об отставке перед матчем 26 тура Серии А против «Наполи» (2:1), пишет Calciomercato. В ситуацию вмешался председатель совета директоров клуба Андреа Аньелли.
Функционер убедил тренера остаться как минимум до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Игра состоится на следующей неделе.
- Аллегри работает в клубе с 2014 года.
- Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом Италии.
- «Ювентус» лидирует в Серии А.