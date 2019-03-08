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    Врачи разрешили Икарди тренироваться, но футболист отказался

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти признался, что форвард Мауро Икарди отказался возвращаться к тренировкам, несмотря на одобрение клубных медиков.

    «Мы спросили Мауро, готов ли он вернуться к тренировкам. Доктор сказал, что на его взгляд необходимый для восстановления период истек. Он ответил: «Нет, мне все еще больно. Я скажу, когда буду готов играть». Я понял его слова и поехал домой. Остальное вам расскажет наш директор Беппе Маротта», – заявил Лучано.

    • Аргетинец не выходил на поле уже месяц из-за жалоб на боли в колене.
    • Новый капитан клуба – Самир Ханданович.

    Источник: Football Italia

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    08.03.2019 10:20
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 12:09

      Наверное не хочет играть по рекомендации жены.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 8 марта 2019, 12:45

      на зло врачам.....я тоже на рекомендации минздрава лажу...)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      Pablo845 8 марта 2019, 12:05

      симулянт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 11:57

      Не хочешь срать,не мучай жопу.
      Икарди не хочет играть за Интер,поэтому ищет отмазки

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