Врачи разрешили Икарди тренироваться, но футболист отказался

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти признался, что форвард Мауро Икарди отказался возвращаться к тренировкам, несмотря на одобрение клубных медиков.

«Мы спросили Мауро, готов ли он вернуться к тренировкам. Доктор сказал, что на его взгляд необходимый для восстановления период истек. Он ответил: «Нет, мне все еще больно. Я скажу, когда буду готов играть». Я понял его слова и поехал домой. Остальное вам расскажет наш директор Беппе Маротта», – заявил Лучано.