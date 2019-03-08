Врачи разрешили Икарди тренироваться, но футболист отказался

Наверное не хочет играть по рекомендации жены.
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти признался, что форвард Мауро Икарди отказался возвращаться к тренировкам, несмотря на одобрение клубных медиков.
«Мы спросили Мауро, готов ли он вернуться к тренировкам. Доктор сказал, что на его взгляд необходимый для восстановления период истек. Он ответил: «Нет, мне все еще больно. Я скажу, когда буду готов играть». Я понял его слова и поехал домой. Остальное вам расскажет наш директор Беппе Маротта», – заявил Лучано.
- Аргетинец не выходил на поле уже месяц из-за жалоб на боли в колене.
- Новый капитан клуба – Самир Ханданович.