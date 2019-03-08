Семак: «Анюков не играл с «Вильярреалом» по очень уважительной причине личного характера»

Гениальное решение по Кузяеву следует записать в учебники о тренерской мысли.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие двух футболистов в заявке команды на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (1:3). Игроки пропустили встречу не из-за травм.
«У Александра Анюкова причина личного характера, она очень уважительная.
Что касается Эльмира Набиуллина, нужно было либо ставить его в состав, либо иначе нет смысла держать его на скамейке. Нам нужны были атакующие игроки в запасе, так что это решение тренера», – передает слова Семака из Санкт-Петербурга корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.
- Ответный матч состоится в Испании на следующей неделе.
- «Вильярреал» в Примере идет в зоне вылета.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Аутсайдер Испании трижды забил «Зениту». Это нормально?