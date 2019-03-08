Семак: «Анюков не играл с «Вильярреалом» по очень уважительной причине личного характера»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие двух футболистов в заявке команды на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (1:3). Игроки пропустили встречу не из-за травм.

«У Александра Анюкова причина личного характера, она очень уважительная.

Что касается Эльмира Набиуллина, нужно было либо ставить его в состав, либо иначе нет смысла держать его на скамейке. Нам нужны были атакующие игроки в запасе, так что это решение тренера», – передает слова Семака из Санкт-Петербурга корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

Ответный матч состоится в Испании на следующей неделе.

«Вильярреал» в Примере идет в зоне вылета.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Аутсайдер Испании трижды забил «Зениту». Это нормально?