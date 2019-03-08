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    Семак: «Анюков не играл с «Вильярреалом» по очень уважительной причине личного характера»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие двух футболистов в заявке команды на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (1:3). Игроки пропустили встречу не из-за травм.

    «У Александра Анюкова причина личного характера, она очень уважительная.

    Что касается Эльмира Набиуллина, нужно было либо ставить его в состав, либо иначе нет смысла держать его на скамейке. Нам нужны были атакующие игроки в запасе, так что это решение тренера», – передает слова Семака из Санкт-Петербурга корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    • Ответный матч состоится в Испании на следующей неделе.
    • «Вильярреал» в Примере идет в зоне вылета.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Аутсайдер Испании трижды забил «Зениту». Это нормально?

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2019 00:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 марта 2019, 09:34

      Гениальное решение по Кузяеву следует записать в учебники о тренерской мысли.

      0
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 9 марта 2019, 15:08

      По уважительной причине - гений Семак решил втулить на место левого защитника центрального полузащитника Кузяева!Вот и все причины личного характера!)

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 марта 2019, 12:40

      Доплатите ему за очень уважительную причину ЛИЧНОГО характера! Он же деньги получает не за футбол, а за личные обстоятельства! А лига Европы.....? Да побоку! КОНТРАКТ ведь!

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