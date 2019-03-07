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    Дзюба не забивает в официальных матчах более 1000 минут

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не поразил чужие ворота в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (1:3). Безголевая серия игрока продолжилась.

    Теперь она составляет 1011 минут. Последний раз Дзюба в официальном матче отличался 25 октября 2018 года, когда поразил ворота «Бордо» в рамках Лиги Европы.

    • В текущем сезоне РПЛ Дзюба провел 17 матчей, забил пять голов, сделал три результативные передачи.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Ближайший соперник зенитовцев – «Уфа».

    Аутсайдер Испании трижды забил «Зениту». Это нормально?

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2019 23:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 8 марта 2019, 12:11

      вот этот Дзюба зарабатывает в месяц 25 млн рублей !!!!...За что ????...вот почти полгода он не забивает ! 25 умножить на 6....Как , такое может быть ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 8 марта 2019, 12:03

      Ах, он еще и забивать умеет?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 8 марта 2019, 09:38

      Не умеешь играть, не готов к игре, не то съел перед игрой, забыл как играть, не хочу играть, тогда лучше не морочь нам голову и не мешай другим играть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 марта 2019, 08:38

      Отговорила роща золотая берёзовым, весёлым языком...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 8 марта 2019, 06:07

      Расхваленный пузырь ЧМ сдулся?
      Или в себя вернулся.

      2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 8 марта 2019, 00:08

      Этот конченый хоть что то промычал бы в свое оправдание...В качестве "последнего слова".

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 марта 2019, 23:59

      Это нормально,он всё бережёт на родной "Спартак"!

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 7 марта 2019, 23:40

      Дзюба - РЕКОРДСМЕН !

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 марта 2019, 23:35

      Зажрался шутник!

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