Дзюба не забивает в официальных матчах более 1000 минут

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не поразил чужие ворота в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (1:3). Безголевая серия игрока продолжилась.

Теперь она составляет 1011 минут. Последний раз Дзюба в официальном матче отличался 25 октября 2018 года, когда поразил ворота «Бордо» в рамках Лиги Европы.

В текущем сезоне РПЛ Дзюба провел 17 матчей, забил пять голов, сделал три результативные передачи.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

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