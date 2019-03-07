Дзюба не забивает в официальных матчах более 1000 минут

вот этот Дзюба зарабатывает в месяц 25 млн рублей !!!!...За что ????...вот почти полгода он не забивает ! 25 умножить на 6....Как , такое может быть ?
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не поразил чужие ворота в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (1:3). Безголевая серия игрока продолжилась.
Теперь она составляет 1011 минут. Последний раз Дзюба в официальном матче отличался 25 октября 2018 года, когда поразил ворота «Бордо» в рамках Лиги Европы.
- В текущем сезоне РПЛ Дзюба провел 17 матчей, забил пять голов, сделал три результативные передачи.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Ближайший соперник зенитовцев – «Уфа».
Аутсайдер Испании трижды забил «Зениту». Это нормально?