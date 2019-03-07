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    Лига Европы. «Зенит» дома проиграл аутсайдеру Примеры «Вильярреалу»

    Состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом». Победа досталась гостям.

    Единственный гол у россиян забил форвард Сердар Азмун. Ответная встреча состоится в Испании на следующей неделе.

    Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

    Зенит (Россия) – Вильярреал (Испания) – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Иборра, 33; 1:1 – Азмун, 35; 1:2 – Морено, 64; 1:3 – Морланес, 71.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Аутсайдер Испании трижды забил «Зениту». Это нормально?

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2019 22:47
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    Комментарии219
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      Рейтинг: +481

      sergey610 13 марта 2019, 04:32

      А где там игроишко колхозник Дзюба , под названием ЗМС, ему Путин ещё не присвоил орден Александра Невского?

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 8 марта 2019, 15:58

      В сфере сегодняшних событий ,ситуация выглядит забавно.
      Итак в ЛЕ - остались 2 клуба , Зенит и Краснодар...Так...
      А ,где их лидеры , Коко и Мамо?
      В Караганде)))) правильно.....
      Почиму Зенит плёхо сыграл, да патамушта Коко сигнал послал .....(нога)
      Краснодар сыграл ,как смог ,а все патаму ,шо Мама внимание привлек(футбол )
      Завершая наш вердикт ,а может не вердикт ,а может не ворона ,на елку забралась..
      там там парам парабум бум , ...а где-то ..лондонский дёждь,да боли да крика...

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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович > alex1951 8 марта 2019, 19:12

      Коко и Мамо конечно прикольно), но комент ...

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Сергей Александрович 8 марта 2019, 19:29

      Санныч ,эх-маа , табэ не панять...душа поёт....

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 8 марта 2019, 15:36

      Здраствуййй-тэ,с дообрымм утромм,орлы...
      Усее пириживайтее? ....они тово не стоят!
      У росиянн ест хорошая песня -
      ,,умом Россию ни понять ,одним оршинам ни измерит................и контсовка....В Росию можно только верить! !! Прювет взем.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > alex1951 8 марта 2019, 15:44

      девушек своих поздравьте
      мамулек
      невест
      бабулек
      ! Ну Зенит мы ,понятно,не поздравляем,пусть себя сами ,через 5ю точку)))
      а жисть продолжаится!

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 8 марта 2019, 16:07

      Леша ,спасибо за добрые пожелания. От себя поздравляю всех твоих близких женщин с праздником "8 Марта"!!!.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 8 марта 2019, 16:24

      Да ,об чем ты? Ты у нас ,хто ? Трезвэник ,язвэник?
      Все нормалек,Санек....гуляим...скромна...
      Пока столы сдвигають,я клаву давлю))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +6913

      батог 8 марта 2019, 14:12

      Испанцы не знали что это ЗЕНИТ! Вообще 7 марта не наш день !!!

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      Рейтинг: +3609

      александр п 8 марта 2019, 12:29

      Хотелось бы что бы сделали правильные выводы,и занялись наконец развитием футбола в стране.После 0-3 от Уругвая и Германии не дошло ,в какой жопе мы находимся.Как то Германия провалилась на ЧМ,у нас правда тот провал за грандиозный успех приняли бы,и занялись реформированием футбола и пришли успехи.

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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 8 марта 2019, 11:22

      Позорище!!!! Но нашим миллионерам пох...й! Бабло капает не хилое,значит хоть ссы им в глаза,всё божья роса!

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 8 марта 2019, 11:17

      Семак уже опять начал просить усиление,,,,,Зенит как бездонная бочка ,,,сколько бабла не вложи а толку ноль,,,,

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      Рейтинг: +67

      fedorovi4 8 марта 2019, 11:02

      ДВА УДАРА В СТВОР ВОРОТ ЗА МАТЧ((((((((( И ЭТО ИГРАЯ ДОМА!!!!!!! ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО СО СТОРОНЫ СЕМАКА ПО ОТНОШЕНИЮ К 50000 ЗРИТЕЛЯМ С ТАКОЙ ТРУСЛИВОЙ ИГРОЙ!!!!!!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 марта 2019, 10:04

      Не тратьте нервы, братцы. Подождем и посмотрим ответные игры,
      может быть все еще обойдется и смогут наши команды сыграть как
      следует и пройти дальше, а мы будем болеть за наших.

      3
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      Рейтинг: +980

      г.Онега 8 марта 2019, 09:50

      7 марта вечер ,произошло изнасилование топ клуба Зенит и их игроков-миллионеров,занимающие 1 место в Рпл.Насиловала Жёлтая подлодка,идущая на 18месте в зоне вылета своего чемпионата.

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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > г.Онега 8 марта 2019, 10:44

      Может они на "поздравления" напрашиваются?

      6
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Serjoga 8 марта 2019, 13:00

      Только сейчас дошло.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > александр п 8 марта 2019, 14:22

      Значит, все-таки чувство юмора есть!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Serjoga 8 марта 2019, 14:34

      Не сразу сообразишь как "поздравления" связаны с 8 м марта,всё таки 7 го играли.

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