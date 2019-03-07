Лига Европы. «Зенит» дома проиграл аутсайдеру Примеры «Вильярреалу»

Состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом». Победа досталась гостям.

Единственный гол у россиян забил форвард Сердар Азмун. Ответная встреча состоится в Испании на следующей неделе.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Зенит (Россия) – Вильярреал (Испания) – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Иборра, 33; 1:1 – Азмун, 35; 1:2 – Морено, 64; 1:3 – Морланес, 71.

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