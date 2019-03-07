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    Роббен получил повреждение и не сыграет с «Ливерпулем». В последний раз он выходил на поле в ноябре

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен не примет участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    Об этом на пресс-конференции перед встречей 25-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» рассказал главный тренер мюнхенцев Нико Ковач. По словам специалиста, голландец получил травму на вчерашней тренировке.

    «Роббен вчера повредил икроножную мышцу, его не будет в составе [на матч с «Вольфсбургом»].

    Кингсли Коман уже на пути к выздоровлению, и мы надеемся, что он сыграет с «Ливерпулем». Арьен определенно не будет готов к этому матчу», – сказал Ковач.

    • В последний раз Роббен выходил на поле в этом сезоне 27 ноября во встрече пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».
    • Всего в этом сезоне полузащитник провел за «Баварию» 15 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Твиттер «Баварии»

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    07.03.2019 18:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +187

      teodogat 8 марта 2019, 01:31

      За..бал он уже получать повреждения, очередной 258 раз за карьеру? Не пора ли уходить?

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