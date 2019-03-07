Роббен получил повреждение и не сыграет с «Ливерпулем». В последний раз он выходил на поле в ноябре

За..бал он уже получать повреждения, очередной 258 раз за карьеру? Не пора ли уходить?
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен не примет участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Об этом на пресс-конференции перед встречей 25-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» рассказал главный тренер мюнхенцев Нико Ковач. По словам специалиста, голландец получил травму на вчерашней тренировке.
«Роббен вчера повредил икроножную мышцу, его не будет в составе [на матч с «Вольфсбургом»].
Кингсли Коман уже на пути к выздоровлению, и мы надеемся, что он сыграет с «Ливерпулем». Арьен определенно не будет готов к этому матчу», – сказал Ковач.
- В последний раз Роббен выходил на поле в этом сезоне 27 ноября во встрече пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».
- Всего в этом сезоне полузащитник провел за «Баварию» 15 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.