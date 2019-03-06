Бэйл мог перейти в «МЮ» в 2013 году, но клуб не смог отговорить его от трансфера в «Реал»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес рассказал о переговорах с форвардом Гаретом Бэйлом в 2013 году. Тогда игрок выступал за «Тоттенхэм»Тоттенхэм.

«Я хотел, чтобы он стал моим первым трансфером в «Манчестер Юнайтед». Мы были близки [к трансферу], говорили с ним, но он всем сердцем хотел перейти в «Реал», и мы не могли отговорить его.

Мы были разочарованы, потому что я видел в нем игрока, который подходит «МЮ», – цитирует Мойеса Sky Sports со ссылкой на eirSport.

В 2013 году Бэйл перешел в «Реал».

Мойес возглавлял «МЮ» с 2013 по 2014 год.

В начале февраля сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» контактировал с агентом Бэйла.

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