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    Бэйл мог перейти в «МЮ» в 2013 году, но клуб не смог отговорить его от трансфера в «Реал»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес рассказал о переговорах с форвардом Гаретом Бэйлом в 2013 году. Тогда игрок выступал за «Тоттенхэм»Тоттенхэм.

    «Я хотел, чтобы он стал моим первым трансфером в «Манчестер Юнайтед». Мы были близки [к трансферу], говорили с ним, но он всем сердцем хотел перейти в «Реал», и мы не могли отговорить его.

    Мы были разочарованы, потому что я видел в нем игрока, который подходит «МЮ», – цитирует Мойеса Sky Sports со ссылкой на eirSport.

    • В 2013 году Бэйл перешел в «Реал».
    • Мойес возглавлял «МЮ» с 2013 по 2014 год.
    • В начале февраля сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» контактировал с агентом Бэйла.

    Вы и сами знаете, почему «Реал» провалил сезон

    Источник: Sky Sports

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    06.03.2019 19:47
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 13:15

      Теперь это не имеет никакого смысла.

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