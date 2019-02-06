«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» контактировали с агентом Бэйла

Три клуба АПЛ интересуются полузащитником «Реала» Гаретом Бэйлом.

Как сообщает Okdiario, на валлийца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм». Эти клубы уже связались с представителем футболиста, чтобы узнать о его текущей ситуации в Мадриде.