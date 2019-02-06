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    «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» контактировали с агентом Бэйла

    Три клуба АПЛ интересуются полузащитником «Реала» Гаретом Бэйлом.

    Как сообщает Okdiario, на валлийца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм». Эти клубы уже связались с представителем футболиста, чтобы узнать о его текущей ситуации в Мадриде.

    • Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
    • В этом сезоне хавбек принял участие в 26-ти матчах за «Реал», забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт 29-летнего игрока с мадридцами рассчитан до 2022 года.

    Источник: Okdiario

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    06.02.2019 13:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 7 февраля 2019, 09:31

      вы в это верите? бэйл игрок хороший, если бы не травмы)

      0
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    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 6 февраля 2019, 17:41

      Его не кто не возьем. Это все для дешевого пиара делается

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 февраля 2019, 15:49

      Если вдруг Бэйл сделает шаг по газону Олд Траффорда в качестве игрока МЮ, всё руководство команды можно смело увольнять. У нас уже есть один чилийский ретард с баснословной зарплатой... А за это хрупкое полено придётся ещё и заплатить кучу денег. Пускай сидит в Реале или уезжает в Китай.

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