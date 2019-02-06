«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» контактировали с агентом Бэйла

вы в это верите? бэйл игрок хороший, если бы не травмы)
Три клуба АПЛ интересуются полузащитником «Реала» Гаретом Бэйлом.
Как сообщает Okdiario, на валлийца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм». Эти клубы уже связались с представителем футболиста, чтобы узнать о его текущей ситуации в Мадриде.
- Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
- В этом сезоне хавбек принял участие в 26-ти матчах за «Реал», забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
- Контракт 29-летнего игрока с мадридцами рассчитан до 2022 года.