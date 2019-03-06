Жозе Моуринью высказался о вылете «Реала» из 1/8 финала Лиги чемпионов.

Испанский клуб проиграл «Аяксу» (1:4).

После окончания матча болельщики испанской команды скандировали имя Моуринью.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 годы.

Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», он покинул клуб в декабре 2018 года.

О вылете «Реала» из Лиги чемпионов

Это было удивительно. Но я смотрю на это с большим уважением к тому, что они сделали до этого. Нельзя победить пять, шесть раз подряд в Лиге чемпионов.

О скандировании имени Моуринью болельщиками «Реала»

Я горжусь этим, но у «Реала» есть тренер. Очевидно, что это причина для гордости, но ничего более.

О переговорах с клубом

Не было ничего. Никаких контактов. Я не делал этого [не общался с тренером или игроками]. Как вы и говорите, есть слухи.

Вы и сами знаете, почему «Реал» провалил сезон

Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8