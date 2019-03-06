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    Моуринью – о переговорах с «Реалом»: «Не было ничего. Никаких контактов»

    Жозе Моуринью высказался о вылете «Реала» из 1/8 финала Лиги чемпионов.

    • Испанский клуб проиграл «Аяксу» (1:4).
    • После окончания матча болельщики испанской команды скандировали имя Моуринью.
    • Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 годы.
    • Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», он покинул клуб в декабре 2018 года.

    О вылете «Реала» из Лиги чемпионов

    Это было удивительно. Но я смотрю на это с большим уважением к тому, что они сделали до этого. Нельзя победить пять, шесть раз подряд в Лиге чемпионов.

    О скандировании имени Моуринью болельщиками «Реала»

    Я горжусь этим, но у «Реала» есть тренер. Очевидно, что это причина для гордости, но ничего более.

    О переговорах с клубом

    Не было ничего. Никаких контактов. Я не делал этого [не общался с тренером или игроками]. Как вы и говорите, есть слухи.

    Вы и сами знаете, почему «Реал» провалил сезон

    Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8

    Источник: El Chiringuito

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    06.03.2019 19:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 13:13

      Моуринью услышал призыв болельщиков.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 7 марта 2019, 00:06

      Раз так трёт-точно уже будет тренировать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 6 марта 2019, 19:55

      Врет.

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