Моуринью услышал призыв болельщиков.
Жозе Моуринью высказался о вылете «Реала» из 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Испанский клуб проиграл «Аяксу» (1:4).
- После окончания матча болельщики испанской команды скандировали имя Моуринью.
- Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 годы.
- Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», он покинул клуб в декабре 2018 года.
О вылете «Реала» из Лиги чемпионов
Это было удивительно. Но я смотрю на это с большим уважением к тому, что они сделали до этого. Нельзя победить пять, шесть раз подряд в Лиге чемпионов.
О скандировании имени Моуринью болельщиками «Реала»
Я горжусь этим, но у «Реала» есть тренер. Очевидно, что это причина для гордости, но ничего более.
О переговорах с клубом
Не было ничего. Никаких контактов. Я не делал этого [не общался с тренером или игроками]. Как вы и говорите, есть слухи.
Вы и сами знаете, почему «Реал» провалил сезон
Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8