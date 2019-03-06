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    Фанаты «Реала» скандировали имя Моуринью после вылета из Лиги чемпионов

    Болельщики «Реала» болезненно отреагировали на поражение от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Мадридцы проиграли на своем поле и вылетели из турнира. После окончания встречи толпа фанатов возле стадиона призвала отправить в отставку главного тренера команды Сантьяго Солари. Кроме этого, поклонники скандировали имя бывшего тренера «Реала» Жозе Моуринью.

    • Португальский специалист возглавлял мадридцев с 2010-го по 2013 год, выиграв с ними чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
    • Ранее сообщалось, что Моуринью – один из кандидатов на пост главного тренера «Реала» по окончании сезона.

    Источник: Твиттер журналиста Ива Галарсепа

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    06.03.2019 14:03
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 22:19

      Для любого тренера появившегося в Реале ,работы будет непочатый край.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 6 марта 2019, 19:03

      Щас для любого тренера опасно браться за Реал,грядет перестройка,уйдут игроки и купят тоже им нужна сыгранность,нужно время,а в Реале много времени не дадут даже меньше чем в Челси)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 6 марта 2019, 17:05

      Помнится, что Моуринью не подходит мадридистам по стилю игры. Или уже чуваки согласны на всё.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      levon_man 6 марта 2019, 15:16

      Надо кричать Перес вон.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      levon_man > KLIM777 6 марта 2019, 20:10

      Выиграл не Перес, а Зидан.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 6 марта 2019, 14:42

      Кричать Зидан надо!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      Ad84 > moskowcity-petrv 6 марта 2019, 15:29

      Зидан пройденный этап. Кричать пора Рауль Рауль... но ему пока рано, надо переждать пару-тройку сезонов... Мистер Картошка подойдет! Но Моуриньо...он с Реалом ничего не показал...

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 6 марта 2019, 14:23

      Фанаты «Реала» скандировали имя Моуринью ...???
      Каааак ? Моуринью...? НЕ Карреры ???..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 марта 2019, 14:10

      с ним Реал ещё лет 10 ничего не выиграет

      3
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      Рейтинг: +905

      VVadic 6 марта 2019, 14:06

      Моур - худший вариант. Флорентино сделать оздоровительный клистир!

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2019, 14:05

      И че???Думают спасет Реал их кричалка???

      3
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