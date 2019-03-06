Фанаты «Реала» скандировали имя Моуринью после вылета из Лиги чемпионов

Для любого тренера появившегося в Реале ,работы будет непочатый край.
Болельщики «Реала» болезненно отреагировали на поражение от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мадридцы проиграли на своем поле и вылетели из турнира. После окончания встречи толпа фанатов возле стадиона призвала отправить в отставку главного тренера команды Сантьяго Солари. Кроме этого, поклонники скандировали имя бывшего тренера «Реала» Жозе Моуринью.
- Португальский специалист возглавлял мадридцев с 2010-го по 2013 год, выиграв с ними чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
- Ранее сообщалось, что Моуринью – один из кандидатов на пост главного тренера «Реала» по окончании сезона.
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— Ives Galarcep (@SoccerByIves) 2 марта 2019 г.