Фанаты «Реала» скандировали имя Моуринью после вылета из Лиги чемпионов

Болельщики «Реала» болезненно отреагировали на поражение от «Аякса» (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы проиграли на своем поле и вылетели из турнира. После окончания встречи толпа фанатов возле стадиона призвала отправить в отставку главного тренера команды Сантьяго Солари. Кроме этого, поклонники скандировали имя бывшего тренера «Реала» Жозе Моуринью.

Португальский специалист возглавлял мадридцев с 2010-го по 2013 год, выиграв с ними чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что Моуринью – один из кандидатов на пост главного тренера «Реала» по окончании сезона.