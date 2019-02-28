Кальдерон: «Велика вероятность, что Моуринью возглавит «Реал». Переговоры в процессе»

Моур конечно сволоч редкосная, но в даной ситуации думаю это будет лучший вариант, - если Моур придёт, то с условием что Перес вывалит минимум лямов 400 на трансферы
Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон сообщил, что Жозе Моуринью может возглавить мадридцев после завершения сезона.
«Велика вероятность, что Моуринью будет на скамейке запасных «Реала» в следующем сезоне. Переговоры в процессе», – написал Кальдерон в твиттере.
Вчера «Реал» вылетели из Кубка Испании, проиграв «Барселоне» (0:3, первый матч – 1:1). После 25-ти туров столичная команда занимает третье место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующих каталонцев на девять очков, от «Атлетико» – на два.
- Моуринью уже руководил «Реалом» с 2010-го по 2013 год, выиграв с мадридцами чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
- Последним место работы португальца был «Манчестер Юнайтед», из которого его уволили 19 декабря 2018 года.
Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:
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