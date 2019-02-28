Кальдерон: «Велика вероятность, что Моуринью возглавит «Реал». Переговоры в процессе»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон сообщил, что Жозе Моуринью может возглавить мадридцев после завершения сезона.

«Велика вероятность, что Моуринью будет на скамейке запасных «Реала» в следующем сезоне. Переговоры в процессе», – написал Кальдерон в твиттере.

Вчера «Реал» вылетели из Кубка Испании, проиграв «Барселоне» (0:3, первый матч – 1:1). После 25-ти туров столичная команда занимает третье место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующих каталонцев на девять очков, от «Атлетико» – на два.

Моуринью уже руководил «Реалом» с 2010-го по 2013 год, выиграв с мадридцами чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Последним место работы португальца был «Манчестер Юнайтед», из которого его уволили 19 декабря 2018 года.

Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

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