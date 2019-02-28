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    Кальдерон: «Велика вероятность, что Моуринью возглавит «Реал». Переговоры в процессе»

    Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон сообщил, что Жозе Моуринью может возглавить мадридцев после завершения сезона.

    «Велика вероятность, что Моуринью будет на скамейке запасных «Реала» в следующем сезоне. Переговоры в процессе», – написал Кальдерон в твиттере.

    Вчера «Реал» вылетели из Кубка Испании, проиграв «Барселоне» (0:3, первый матч – 1:1). После 25-ти туров столичная команда занимает третье место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующих каталонцев на девять очков, от «Атлетико» – на два.

    • Моуринью уже руководил «Реалом» с 2010-го по 2013 год, выиграв с мадридцами чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
    • Последним место работы португальца был «Манчестер Юнайтед», из которого его уволили 19 декабря 2018 года.

    Проблемы у «Реала» начались еще осенью. Тогда мы обсуждали их в подкасте «Скинь мяч». А еще там о кризисе «Баварии» и «МЮ». Послушайте:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Твиттер Рамона Кальдерона

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    28.02.2019 17:54
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 28 февраля 2019, 21:24

      Моур конечно сволоч редкосная, но в даной ситуации думаю это будет лучший вариант, - если Моур придёт, то с условием что Перес вывалит минимум лямов 400 на трансферы

      1
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      ...
      Рейтинг: +773

      OBOLEV > Kybik-Pybik 1 марта 2019, 08:38

      Откуда вообще такие цифры ?! ) Шо за бред

      0
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 28 февраля 2019, 21:16

      Интересно... ведь Зидан с Реалом играл на багаже Маура, сейчас же обратная ситуация... Думаю от этого союза Реал однозначно только прибавит, слишком плох ОСОБЕННЫЙ был в МЮ, захочет реабилитнуться!!!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 февраля 2019, 19:23

      пипец будет Реалу зато другим командам будет проще так как на одного конкурента в ЛЧ станет меньше

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 28 февраля 2019, 19:15

      А вроде омский Авангард хотел!?

      1
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      Рейтинг: +259

      professor13 28 февраля 2019, 19:12

      Если он перейдет в Реал не думаю что они начнут лучше играть,но однозначно будет интересно,будет горячая атмосфера в раздевалке,драки на поле и горячие интервью,я только за)

      2
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 28 февраля 2019, 19:06

      шооо опяяять!!! щааасс спою!!!

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      Рейтинг: +46

      фанатище 28 февраля 2019, 18:59

      Да, а что нет то? И в Сегунду сразу, а то по 5ке получать от Барсуков не хочется.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 28 февраля 2019, 18:40

      С одной стороны, мне кажется, что при Моуриньо Реал выглядел временами интереснее, чем при всех последующих тренерах, как-то может даже основательнее, и Эль-Классико были жаркие, а не как сейчас, более рядовые, особенно после ухода Роналду. Старая тренерская школа.
      Но именно при Моуре Реал вчистую проигрывал Барсе все трофеи подряд, в т.ч. и в очных встречах. А самое главное - Моур испоганил атмосферу в раздевалке, как и в МЮ в итоге, многие не простили его за заносчивые вью и конфликт с Касильясом. Реал хочет повторить это снова, в ещё более сильном варианте, т.к. Моур сейчас хуже того, что был тогда, слабее, старше сам и его идеи тоже уже отдают формалином.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar 28 февраля 2019, 18:31

      Нет млять фу! брось!

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 28 февраля 2019, 18:30

      нуу наах

      1
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