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    Тадич: «Зидан был моим любимым игроком. Наверное, пересмотрел слишком много видео с его игрой»

    Полузащитник «Аякса» Душан Тадич поделился впечатлениями после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Реал» уступил амстердамцам со счетом 1:4 и покинул турнир.

    «Мы играли против лучшего клуба в мире. Это особенный день, когда мы одержали такую победу.

    Я очень горжусь. Нашими болельщиками, одноклубниками, тренерами, руководством. Думаю, мы многих осчастливили. Ради таких моментов я и перешел в «Аякс».

    Мы показываем замечательные вещи, когда все служат на благо команде. Нам нужно продолжать в том же духе. Зидан был моим любимым игроком. Все, что он делал, получалось по-особенному. Возможно, я пересмотрел слишком много видео с его игрой», – сказал Тадич.

    • На счету Душана дубль в ворота «Реала».
    • Летом серб перешел из «Саутгемптона» в «Аякс».

    Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8

    Источник: De Telegraaf

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    06.03.2019 07:30
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 6 марта 2019, 10:08

      После этой победы Аякса, который отыгрался после первого матча, как-то яснее становятся причина побед Гончаренко над Реалом

      1
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    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 6 марта 2019, 08:45

      Тадич вчера божил. Но очередная ошибка в новости: у него только один гол забитый и две голевых.

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