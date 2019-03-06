Тадич: «Зидан был моим любимым игроком. Наверное, пересмотрел слишком много видео с его игрой»

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич поделился впечатлениями после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Реал» уступил амстердамцам со счетом 1:4 и покинул турнир.

«Мы играли против лучшего клуба в мире. Это особенный день, когда мы одержали такую победу.

Я очень горжусь. Нашими болельщиками, одноклубниками, тренерами, руководством. Думаю, мы многих осчастливили. Ради таких моментов я и перешел в «Аякс».

Мы показываем замечательные вещи, когда все служат на благо команде. Нам нужно продолжать в том же духе. Зидан был моим любимым игроком. Все, что он делал, получалось по-особенному. Возможно, я пересмотрел слишком много видео с его игрой», – сказал Тадич.

На счету Душана дубль в ворота «Реала».

Летом серб перешел из «Саутгемптона» в «Аякс».

Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8