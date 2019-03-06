Семак: «Не мечтал стать капитаном. Не стремился к этому»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как в нем развивались лидерские качества и за что партнеры выбирали именно его на роль капитана.

– Как правило, капитана выбирает команда. Реже – тренер. Как вы думаете, почему капитаном выбирали именно вас?

– Случайно. Все боялись взять на себя эту ответственность (смеется). Сложно сказать, что двигало ими при принятии такого решения. Не могу сказать, что это была моя мечта. Кому больше дается – с того и спрос выше. Я не стремился к этому. Просто надо – значит надо.

– Выстраивали ли вы вектор для своей карьеры: сначала стать капитаном, затем тренером, затем еще кем-то?

– Никакого вектора не было. Я человек эмоционального склада, руководствуюсь внутренними ощущениями. Мечтал стать профессиональным футболистом. Мама предостерегала о том, что немногие доходят до профессионального уровня, но это не останавливало меня. Самое главное – двигаться вперед.

– Век футболиста довольно короток. Ваши родители настраивали вас на достижение успеха или это в большей степени случайность?

– Случайностей не бывает в жизни. Все, что дается нам, необходимо для нашего роста, проверки. Я никогда не мечтал быть тренером или капитаном. Это почетно, но не то, ради чего стоит жить. Скорее дополнительная обязанность. С детства нас учили делать максимум для того, чтобы мечта осуществилась. Главное – чтобы она была.