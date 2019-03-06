Лига чемпионов. «Реал» дома крупно проиграл «Аяксу» и покинул турнир

Состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Аяксом». Голландцы победили и прошли дальше.

Единственный гол хозяев забил вышедший на замену Марко Асенсио. Поскольку «Реал» турнир покидает, у соревнования впервые с 2016 появится новый победитель.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Реал (Испания) – Аякс (Голландия) – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Зиеш, 7; 0:2 – Нерес, 18; 0:3 – Тадич, 62; 1:3 – Асенсио, 70; 1:4 – Шоне, 72.

Удаления: Начо, 90+3 – нет.

Первый матч: 2:1.

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