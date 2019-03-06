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    Лига чемпионов. «Реал» дома крупно проиграл «Аяксу» и покинул турнир

    Состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Аяксом». Голландцы победили и прошли дальше.

    Единственный гол хозяев забил вышедший на замену Марко Асенсио. Поскольку «Реал» турнир покидает, у соревнования впервые с 2016 появится новый победитель.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Реал (Испания) – Аякс (Голландия) – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Зиеш, 7; 0:2 – Нерес, 18; 0:3 – Тадич, 62; 1:3 – Асенсио, 70; 1:4 – Шоне, 72.

    Удаления: Начо, 90+3 – нет.

    Первый матч: 2:1.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2019 00:53
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    Комментарии158
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    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 6 марта 2019, 13:56

      Модрич, лучший в мире игрок не помог

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > sidul1 6 марта 2019, 18:38

      ,,лучший,, - это не пожизненное звание.
      лучшим он был летом - за это и получил - ну и за ЛЧ 2018....

      3
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      Рейтинг: +875

      sidul1 > alex1951 6 марта 2019, 23:09

      теперь ясно

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 6 марта 2019, 13:52

      Скриньте. Перес пойдет на уступки Зидану (купит того , кого попросит Зидан, продаст того кого назовет Зидан) и всё ... вуаля...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 6 марта 2019, 13:50

      Реал реально доигрался!

      1
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 6 марта 2019, 13:23

      Реалу надо продать Переса - президента клуба "Реал" , он упустил кучу своих болельщиков даже в Мадриде, и устроил чехарду с тренерами.

      2
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 6 марта 2019, 12:57

      Это ни победа АЯКСа, это победа футбола,спорта!!! Те кто болеют за Ман Сити, Челси, ПСЖ, Реал ..... не просто ничего не понимают в футболе, они просто враги футбола! Футбол это Аякс,Бенфика,Лион.....

      -2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > Tsigan 6 марта 2019, 13:53

      Ну ты Челси сюда не приплетай. Они не скупают всех подряд за баснословные бабки с баснословными ЗП.

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 > АртурZaСМ 6 марта 2019, 18:43

      Согласен пока есть Абрамович ;)

      0
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 6 марта 2019, 12:37

      Аякс в полном порядке, будут продолжать в том же духе, дойдут до финала ЛЧ, честь им и хвала))) а Реалу надо решать, с кем он пойдет дальше...

      2
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      Рейтинг: +239

      nirita 6 марта 2019, 11:26

      Однако наши ЦСКА будут гордиться что выиграли у никакущего Реала.

      3
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > nirita 6 марта 2019, 12:31

      Реал всегда остается Реалом даже в абсолютно разобранном состоянии. Я спартач, но заслуги коней принижать не хочу.
      пысы Я не болельщик Реала, более того я счастлив , когда он обси..ется

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > nirita 6 марта 2019, 15:03

      Реал всегда Реал , а ЦСКА даже не Аякс , для которого эта победа тоже событие .

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 6 марта 2019, 11:25

      Ну а чего они хотели то, Команда три последних года доминировала в Мировом Клубном футболе и за это время не было ни одного трансфера, а свежая кровь как никто нужен нынешним королям. Нужно обновление состава, которое Перес по своей жадности или еще чему там не делал и затянул с этим изрядно. Да и назначить Лопетеги было ошибкой. С этого все и началось

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > Dgad 6 марта 2019, 12:32

      А как же Куртуа, Винисиус ? если повспоминать еще пару имен назвать можно...

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man > АртурZaСМ 6 марта 2019, 13:01

      куртуа - согласен - хороший трансфер. Но Винисиус. Такой же игрок как Ивоби из Арсенала. Мысли у него в игре нет.

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > АртурZaСМ 6 марта 2019, 14:12

      Ну Куртуа надежности в воротах на мой взгляд не добавил, Навас не хуже стоял. Винисиус еще только начал игровой путь, и пока еще очень молод для решения конкретных задач

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 > levon_man 6 марта 2019, 18:47

      Винисиус если продолжит так же он топом станет ,а твои слова не относятся к нему без Него атак реала никакая ,Аякс расслабился и забил Реал ни до ни после Реал не имел никого преимущества,а с Вини была хоть какая-то надежда .тоже в матчах и против Барсы ,Реал слаб без Роналду а Вини взял его роль но как бомбардир он плохой Как и Азар а тащить команду могут ,им нужен игрок как Кейн или Суарес чтоб открывались и грызли мяч и забивали а Вини будет обыгрывать тем самым давать для них свободное место чем такие игроки пользуются с радостью

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      Рейтинг: +906

      Football06 > Dgad 6 марта 2019, 18:51

      Насчёт доминировала не согласен за три года одна Ла Лаги и я не считаю этот год (они проиграли Ла лига +1 ) В кубке полный ноль ! Так что Доминировать можно чисто В ЛЧ ,можно вспомнить с каким трудом и поблажками они прошли тот же Юве Ливер Баварию .не доминация а удача и Судейские ошибки )) а так да Реал выиграл 3 ЛЧ эт сильно но сильнее когда клуб стабилен во всех турнирах "Требл" вещь дорогая ,не каждому удается взять так как важно выиграть все три главных наград сезона . а чтоб выиграть все три нужно стабильно играть везде и всегда ))) Не только 12 матчей в ЛЧ а плюс 10 кубок и 38Ла Лиг

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > Dgad 7 марта 2019, 07:04

      Ну добавил не добавил мнение весьма субъективное, но то что на момент трансфера Куртуа был сильнее Наваса это однозначно. И его покупка была весьма логична и оправдана, да и Винисиус не совсем уж нулёвый. Парень с большим патенциалом, так что его подписание я тоже расцениваю как удачный трансфер.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 марта 2019, 11:17

      Это была славная охота!!! Я увидел тот "Аякс",который почти полвека назад прославился яркой игрой.

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      Рейтинг: +4848

      neveldomha > Агасфер 6 марта 2019, 13:12

      Да пожалуй, что вангалевский Аякс образца 1994-96 г. был солиднее нынешнего. В обороне у ребят прям скажем не ах и слишком много сумбура в игре.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 11:14

      Случайной победу Аякса не назовешь ,хотя мало кто верил в победу Аякса до игры. Ключевым моментом в этой игре ,да и пожалуй всего сезона (для Реала) ,стало определение арбитром в том мяче ,который оказался на боковой линии. На этот раз все получилось не в пользу Реала. Все могло пойти по другому сценарию.

      9
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 6 марта 2019, 12:33

      Ветеранам,физкульт прювет!)))
      А ,Олежка, приводит в пример теннис ,что если хоть чуть-чуть ,то мяч в поле... и по - моему ,там без VARa не обошлось...
      Сань ,а в душе то ...все за Аякс были))))..не судьба ,ждем шмона....
      PS Испанская Великопобедная Полоса ,похоже,того,ку-ку....Немцы на ЧМ учудили, кому трон отдадим,Франции,но у них клубы не стабильные...

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 6 марта 2019, 17:20

      Привет Леш! Сначала показывали не с той камеры и показалось что мяч ушел. Но с другой стороны было все наоборот. Но конечно все на тоненького.
      Согласен ,все симпатизировали Аяксу. Теперь на волне успеха голландцы могут навести шороху.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zigbert 6 марта 2019, 18:18

      Я так тебе скажу. Российских клубов в ЛЧ нема...
      а посему я выбираю сенсации,а что лучше для нейтрального?
      Из зарубежных клубов .мне был симпатичен Милан,времен Шевы... а щас ноль. И пусть будет самый непредсказуемый финал! Как когда то Ноттингем Форест учудил....и не один раз вроде,не помню.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > alex1951 6 марта 2019, 19:03

      Российские клубы по определению и не должны быть в ЛЧ. А из европейских мне ближе Барселона. Но все может получиться непредсказуемо.

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