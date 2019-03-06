Лига чемпионов. «Реал» дома крупно проиграл «Аяксу» и покинул турнир

Модрич, лучший в мире игрок не помог
Состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Аяксом». Голландцы победили и прошли дальше.
Единственный гол хозяев забил вышедший на замену Марко Асенсио. Поскольку «Реал» турнир покидает, у соревнования впервые с 2016 появится новый победитель.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Реал (Испания) – Аякс (Голландия) – 1:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Зиеш, 7; 0:2 – Нерес, 18; 0:3 – Тадич, 62; 1:3 – Асенсио, 70; 1:4 – Шоне, 72.
Удаления: Начо, 90+3 – нет.
Первый матч: 2:1.
Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8