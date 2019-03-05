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    Орлов: «Счастлив, что Ракицкого не вызвали в сборную Украины»

    Комментатор Геннадий Орлов заявил, что доволен решением тренерского штаба сборной Украины не вызывать защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого на матчи отборочного этапа к Евро-2020 с Португалией и Люксембургом.

    «Сразу после появления на поле Жиркова это [наличие Ракицкого] подняло культуру игры «Зенита». Процент точных передач явно повысился, также это добавило атакующей мощи команде. Ракицкий сделал восемь точных длинных передач за матч. «Зенит» уже атакует и бьет больше.

    Невызов Ракицкого в сборную Украины? Ну, что нам беспокоиться за суверенное государство Украина? У нас суверенное государство Россия, поэтому это их личное дело. Главное, что «Зенит» не отказывается от Ракицкого, и я счастлив, что его никуда не вызывают. Так он травму не получит», – сказал Орлов.

    • Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе этого года за 10 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он провел за петербуржцев три матча (два в Лиге Европы и один в РПЛ).

    Источник: Sport24

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    05.03.2019 15:21
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 6 марта 2019, 11:28

      Орлов как всегда чушь сказал и сам себе поопладировал, сидит теперь весь счастливый!

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 6 марта 2019, 08:03

      В чём счастье то? В том что человек не может играть за свою страну? И в этом счастье? Ну не радоваться этому и тем более быть счастливым.

      0
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > petrucho-spb 6 марта 2019, 08:58

      Каждый смотрит со своей колокольни. Зенитовцы этому рады и есть в этом смысл - больше времени на отдых, чтобы сосредоточиться на клубе. А в том, что он не играет за свою страну, так это он сам виноват, потому что понимал, куда идет. Раз перешел в Зенит, значит игра за сборную для него не так принципиально. А значит тем более нет смысла за него переживать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > bset 6 марта 2019, 22:46

      А где счастье???)))))

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 22:30

      Другого варианта вряд ли кто ожидал.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2019, 20:08

      Я тоже счастлив.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      ДВС 5 марта 2019, 19:28

      ГСО прав. Их тараканы-их проблемы. Зениту нужно Ракицкого в команду наигрывать и желательно, чтоб не отвлекался на лишние отъезды.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +133

      razory 5 марта 2019, 18:07

      Пусть получает Российское гражданство и всё будет хорошо, может даже в сборной РОССИИ

      -1
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      ...
      Рейтинг: +6255

      Давид59 > razory 5 марта 2019, 18:35

      Даже с российским паспортом не сможет за сборную России сыграть - заигран за Украину

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 марта 2019, 17:18

      Целей будет Ярик по другим причинам от не вызова в сборную... На период игр сборных будет тренироваться в Зените и играть товарники и с семьей осматривать достопримечательности Питера.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 5 марта 2019, 18:02

      Как раз 23 марта Зенит запланировал "товарняк" с Аустрией в Питере.

      1
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      Рейтинг: -10

      gax27 5 марта 2019, 17:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Саня, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Сайт - khl-insider.com

      -6
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 марта 2019, 16:43

      По мнению Орлова, Ракицкий может получить травму исключительно в расположении сборной?)))

      2
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 > Cules2013 5 марта 2019, 18:37

      нет конечно, но в сборной - шанс получить травму выше

      0
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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга > Давид59 5 марта 2019, 19:45

      и даже если и не выше то просто шанс получить травму...

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 5 марта 2019, 16:32

      Можно подумать наш тренерский штаб вызывает в сборную самых лучших. Окраина по политически-тупым мотивам отказывается от игроков, у нас по личностным не менее тупым. В общем ничем не лучше. Что касается самого Ракицкого, то он парень в здравом уме и понимает всю сложность и серьёзность ситуации, и в ближайшее время ему не то что в сборную, а домой путь заказан.

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