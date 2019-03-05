Орлов: «Счастлив, что Ракицкого не вызвали в сборную Украины»

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что доволен решением тренерского штаба сборной Украины не вызывать защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого на матчи отборочного этапа к Евро-2020 с Португалией и Люксембургом.

«Сразу после появления на поле Жиркова это [наличие Ракицкого] подняло культуру игры «Зенита». Процент точных передач явно повысился, также это добавило атакующей мощи команде. Ракицкий сделал восемь точных длинных передач за матч. «Зенит» уже атакует и бьет больше.

Невызов Ракицкого в сборную Украины? Ну, что нам беспокоиться за суверенное государство Украина? У нас суверенное государство Россия, поэтому это их личное дело. Главное, что «Зенит» не отказывается от Ракицкого, и я счастлив, что его никуда не вызывают. Так он травму не получит», – сказал Орлов.