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    Испанский канал запустил голосование на лучшего российского игрока ЛЧ всех времен

    Испанский канал Movistar Plus в своем твиттере запустил голосование по определению лучшего российского футболиста, когда-либо выступавшего в Лиге чемпионов (начиная с сезона с сезона-1992/93).

    В голосовании участвуют полузащитник Валерий Карпин [выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту»], бывший хавбек «Сельты» Александр Мостовой, экс-полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин и бывший хавбек «Порту» Дмитрий Аленичев.

    Источник: Твиттер канала Movistar Plus

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    05.03.2019 12:22
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar 5 марта 2019, 16:06

      Аленичев даже как-то без вариантов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      99-й 5 марта 2019, 15:04

      Мостовой - самый талантливый
      Аленичев - самый титулованный
      Аршавин - самый медийный
      Карпин - "... в Валеру надо просто верить"

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      99-й 5 марта 2019, 14:09

      У кого доступ есть огласите текущий результат?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3463

      acor94 > 99-й 5 марта 2019, 14:27

      У шавы 43%. Карпин последний

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      McDuff 5 марта 2019, 14:08

      Аленичев, все таки забивал в финале лч

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 5 марта 2019, 13:50

      Ребус однако.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 5 марта 2019, 13:48

      Ну вот на х.ера им это всё надо?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 5 марта 2019, 13:43

      Почему нет вратаря "Спартака" Алексея Зуева?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Santi-LokoMashina 5 марта 2019, 12:54

      я вас удивлю,но лучший явно Аленичев,так как он и выйграл лч, и забил в финале!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Santi-LokoMashina 5 марта 2019, 14:55

      не преуменьшаю заслуг Аленичева(он например помимо этого один из немногих кто забивал за свою карьеру и в финале ЛЧ и в финале ЛЕ и имеет оба этих кубка) утверждение что его гол в финале ЛЧ это очень большое достижение спорное, он забил третий гол который уже ничего не решал, выйдя на замену. Кто то берет ЛЧ и на скамейке сидя. Я это к тому что надо всю его карьеру в целом оценивать и его роль в командах где он играл, а не отдельно взятый матч.

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Gek Dement 5 марта 2019, 17:50

      У тебя есть кандидатура достойнее ?

      0
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > VVM1964 5 марта 2019, 18:28

      Акинфеев и Аршавин, как вариант. У обоих так же победы в еврокубках на счету, при этом в этих победах они решающую роль играли, у обоих бронза Евро со сборной. Как минимум оба варианта не хуже Аленичева.

      0
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > VVM1964 5 марта 2019, 18:35

      Те же Саша Кержаков(тоже обладатель кубка УЕФА с Севильей, бронзы Испании и кубка Испании) и лучший бомбардир в российской истории. Тот же Игнашевич кубок УЕФА и бронза ЧЕ и рекорд по количеству матчей за сборную и матчей в ЧР. Тоже кандидатуры совсем не хуже Аленичева.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Gek Dement 5 марта 2019, 18:53

      Это твое мнение , давай посмотри мнение Испанского большинства )))

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > VVM1964 5 марта 2019, 18:59

      Посмотрим) Я даже за конкретного кандидата не болею, просто считаю надо быть обьективным, это же не голосование за того у кого в копилке самый крутой титул по весу в мире =) Возьми тот же Спартак 90х, того же Цымбаларя, у него вообще международных титулов нету, только внутрироссийские, при этом он признан лучшим правым полузащитником российских чемпионатов 1992—2012 годов.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Gek Dement 5 марта 2019, 19:31

      Если постараться быть объективным то Кержакова я бы удалил из списка , да и Акинфеева тоже , ну а защитники ( Игнашевич ) обычно " в тени популярности " - их работа не так заметна , остается Аршавин . )

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > VVM1964 6 марта 2019, 16:36

      Кстати, забавный факт, сейчас залез в Википедию и увидел что если мы откроем список лучших бомбардиров в ЛЧ среди россиян там в первой пятерке вообще этих игроков которых мы обсуждаем нет. На первом месте Юран, вторым идёт Дзагоев, дальше Широков, Тихонов, Павлюченко. Аршавин с Кержем замыкают десятку, а на 8м даже Дзюба умудрился расположится с 7голами:).

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > VVM1964 6 марта 2019, 16:39

      Короче я изучил информацию и пришёл к выводу что они там в Испании кроме этих четверых и Черышёва других российских игроков просто не знают :)))))))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2019, 12:49

      И это правильно!

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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 5 марта 2019, 12:34

      У вообще Мостовой, а если брать чисто ЛЧ, то наверно Аленичев.

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