Испанский канал запустил голосование на лучшего российского игрока ЛЧ всех времен

Аленичев даже как-то без вариантов.
Испанский канал Movistar Plus в своем твиттере запустил голосование по определению лучшего российского футболиста, когда-либо выступавшего в Лиге чемпионов (начиная с сезона с сезона-1992/93).
В голосовании участвуют полузащитник Валерий Карпин [выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту»], бывший хавбек «Сельты» Александр Мостовой, экс-полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин и бывший хавбек «Порту» Дмитрий Аленичев.
ENCUESTA— #Vamos de Movistar+ (@vamos) 4 марта 2019 г.
¿Quién es el mejor jugador ruso de la 'Era Champions'?
¡A las 23h lo debatimos en #ElTercerTiempo!