Испанский канал запустил голосование на лучшего российского игрока ЛЧ всех времен

Испанский канал Movistar Plus в своем твиттере запустил голосование по определению лучшего российского футболиста, когда-либо выступавшего в Лиге чемпионов (начиная с сезона с сезона-1992/93).

В голосовании участвуют полузащитник Валерий Карпин [выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту»], бывший хавбек «Сельты» Александр Мостовой, экс-полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин и бывший хавбек «Порту» Дмитрий Аленичев.