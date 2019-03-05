Буффон: «Я мог перейти в оба клуба из Манчестера»

все игроки в зрелом возрасте вспоминают на закате карьеры где же они могли бы оказаться и поиграть)))так смешно их слушать))
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал, что по ходу карьеры мог оказаться в Англии. На игрока претендовали клубы из Манчестера.
«Когда я был в «Парме», в течение двух-трех лет за мной следил главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон. Он постоянно отправлял скаутов. Но в то время я не захотел покидать клуб, который был моим миром.
Также было солидное предложение от «Манчестер Сити», когда они начали становиться важной силой в Европе. Первым звездным трансфером они видели меня, но я остался в «Ювентусе», – сказал итальянец.
- Буффон – чемпион мира 2006 года.
- За «Ювентус» вратарь играл с 2001 по 2018 год.
- В текущем сезоне Лиги 1 Буффон провел 12 матчей, пропустил шесть голов.