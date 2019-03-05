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    Буффон: «Я мог перейти в оба клуба из Манчестера»

    Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал, что по ходу карьеры мог оказаться в Англии. На игрока претендовали клубы из Манчестера.

    «Когда я был в «Парме», в течение двух-трех лет за мной следил главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон. Он постоянно отправлял скаутов. Но в то время я не захотел покидать клуб, который был моим миром.

    Также было солидное предложение от «Манчестер Сити», когда они начали становиться важной силой в Европе. Первым звездным трансфером они видели меня, но я остался в «Ювентусе», – сказал итальянец.

    • Буффон – чемпион мира 2006 года.
    • За «Ювентус» вратарь играл с 2001 по 2018 год.
    • В текущем сезоне Лиги 1 Буффон провел 12 матчей, пропустил шесть голов.

    Источник: Football Italia

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    05.03.2019 01:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 6 марта 2019, 01:11

      все игроки в зрелом возрасте вспоминают на закате карьеры где же они могли бы оказаться и поиграть)))так смешно их слушать))

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 5 марта 2019, 19:11

      Продажный Чемпион мира - я бы так сказал... Ни когда не забуду это позорище.

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