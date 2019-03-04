Пьянич: «Приношу всем извинения за удаление в матче с «Наполи»

В рамках 26-го тура итальянской Серии А «Ювентус» в гостях победил «Наполи» со счетом 2:1.

На 47-й минуте матча красную карточку получил полузащитник туринцев Миралем Пьянич. После игры он извинился за свое удаление.

«Сначала эйфория от гола, потом чувство вины за то, что оставил одноклубников в меньшинстве, а дальше – празднование важной победы. Разумеется, я приношу всем извинения. Решения судей в любом случае всегда нужно уважать», – написал Пьянич в инстаграме.