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    Пьянич: «Приношу всем извинения за удаление в матче с «Наполи»

    В рамках 26-го тура итальянской Серии А «Ювентус» в гостях победил «Наполи» со счетом 2:1.

    На 47-й минуте матча красную карточку получил полузащитник туринцев Миралем Пьянич. После игры он извинился за свое удаление.

    «Сначала эйфория от гола, потом чувство вины за то, что оставил одноклубников в меньшинстве, а дальше – празднование важной победы. Разумеется, я приношу всем извинения. Решения судей в любом случае всегда нужно уважать», – написал Пьянич в инстаграме.

    • До удаления Пьянич забил гол на 28-й минуте, реализовав штрафной удар.

    Источник: инстаграм Миралема Пьянича

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    04.03.2019 06:25
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    Комментарии64
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 марта 2019, 21:34

      На сегодня заканчиваю.Всем доброй ночи. До завтра!

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 8 марта 2019, 21:44

      Пока, Саша, до завтра. Я тоже сейчас по ветке пройдусь, базу забью, настучу приколы и тоже надо отдохнуть.

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 8 марта 2019, 21:13

      зигберт (с) - баню натопил......кой кому позвонили ...правды связь сегодня была плохая

      из шифровки становится ясно, что связь с соседкой по техническим причинам в этот раз не состоялась)

      5
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 8 марта 2019, 21:23

      Прямо парадокс какой то живем рядом а зимой вообще не видимся. Летом же встречаемся почти каждый день.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 марта 2019, 20:39

      Я сегодня чуть не отличился, поздравляя подругу в интернете с Днём 8 Марта. Пишу: " Галочка, поздравляю тебя с Днём 8 Марта !!!. Но буква т в слове тебя не пропечаталась... ))). Это притом, что несколько лет назад, я её поздравляя написал Гадочка. Хорошо там редактор работал постоянно и можно было исправить.

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 8 марта 2019, 20:53

      Вот так Олег,одна буква может натворить беды. Но если это произошло 2й раз ,надо задуматься.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 8 марта 2019, 21:00

      Тогда по недосмотру, клавиши рядом л и д, ошибся, а тут или пропустил тыкая одним пальцем, или слабо нажал. Подруга давняя ещё с первого моего захода в интернет. Если другие появляются редко или пропали, уже не те сайты, что был Привет. ру, то с ней поддерживаем связь как ещё с несколькими.

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 марта 2019, 21:01

      один запятую не там поставил, и человека загубил)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 марта 2019, 21:03

      Да, в этом плане русский язык велик и могуч своей силой и не предсказуемостью.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 марта 2019, 21:06

      да да Олег...русский язык коварен в своих двойных смыслах) могло быть и щё хуже)
      но думаю она всё прекрасно поняла....)

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 марта 2019, 21:11

      Я тут вовремя заметил и исправил, а вот за Гадочку пришлось извиняться, объясняться и исправлять.

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 8 марта 2019, 21:12

      Олег ,а свой прогноз ты проставил? Что то еще не видел у Максима и Леши а завтра уже начинаются матчи.

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > zigbert 8 марта 2019, 21:36

      Олег все нормально ,твой прогноз я нашел.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 8 марта 2019, 21:52

      Макса и Лёши пока нет прогноза. Но Лёша в гостях, может завтра с Максом и проставят к обеду.

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 марта 2019, 19:11

      Пойду ка я наверное спать, что бы этот день закончился!!!

      3
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 8 марта 2019, 19:32

      и забыть его как страшный сон? ))

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 8 марта 2019, 19:46

      Сергей ,до завтра. Приятных снов. А завтра что бы без опозданий. Удачи!

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 8 марта 2019, 19:49

      Андрей ,зачем уж так категорично.

      3
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 марта 2019, 17:18

      09.03 14:00 Крылья Советов - Енисей 2:1
      09.03 16:30 ЦСКА М - Рубин 1:1
      10.03 14:00 ФК Ростов - Арсенал Тула 2:1
      10.03 16:30 Зенит - ФК Уфа 2:0
      10.03 19:00 Динамо М - Спартак М 1:3
      10.03 21:00 Анжи - Локомотив М 1:2
      11.03 17:30 Ахмат - Урал 1:1
      11.03 19:30 ФК Краснодар ФК Оренбург 3:1

      09.03 18:15 Атлетико - Леганес 3:0
      09.03 20:30 Барселона - Райо Вальекано 3:0
      10.03 14:00 Сельта - Бетис 1:2
      10.03 18:15 Жирона - Валенсия 0:2
      10.03 20:30 Леванте - Вильярреал 2:1
      10.03 20:30 Севилья - Реал Сосьедад 2:2
      10.03 22:45 Вальядолид - Реал М 1:2

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 8 марта 2019, 17:00

      Родились в этот день.
      ------
      Флорентино Перес, Ю.Желудков,!)
      Здравствуйте!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > ВетеR 8 марта 2019, 19:44

      Спасибо Макс. В моей хронике футболистов почти нет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 8 марта 2019, 21:17

      Привет, Макс ! Не мало мужиков родилось в этот день.)

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      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 марта 2019, 16:01

      Не знаю когда сегодня еще появлюсь. День такой.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 8 марта 2019, 16:10

      я тебя понял Сандро....привет соседки)

      5
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 марта 2019, 15:44

      Здравствуйте! Друзья поздравляю всех ваших женщин с праздником "8 Марта"!!!

      Родились в этот день.
      1857г. Руджеро Леонковалло. итальянский композитор.
      1906г. Александр Роу. режиссер.
      1922г. Евгений Матвеев. актер ,режиссер ,народный артист СССР.
      1938г. Милан Галич. югославский футболист ,ОЧ 1960г.
      1939г.Лидия Скобликова. знаменитая конькобежка ,6я ОЧ.
      1941г. Андрей Миронов. актер.
      1949г. Наталья Кучинская. гимнастка,ОЧ 1968г.

      1857г. Текстильщицы Нью Йоркапрошли с маршем по улицам города ,требуя повышения зарплаты. В память об этих событиях и стал отмечаться День 8 Марта.
      1862г. В Нью Йорке повешен последний американский пират Гордон.
      1956г. На экраны вышел фильм "Дело Румянцева".
      1968г. В Тихом океане затонула советская подводная лодка К-129.
      1988г. Захват самолета ТУ-154 семьей Овечкиных.
      1993г. В Гемпшире (Англия) ,закончил свое существование тис ,которому было 1400 лет.

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 8 марта 2019, 16:11

      (с) - 1862г. в нью-йорке повешен последний американский пират Гордон

      я вот я тоже считаю, что пока мы своих Гордонов не перевешаем, житья не будет... (начать можно и с Соловьёва)

      5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 8 марта 2019, 16:35

      Миронов гений советского кинематографа!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 8 марта 2019, 19:41

      Андрей привет! А ведь есть над чем подумать.

      3
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      Project Бабангида > zigbert 8 марта 2019, 20:12

      привет Сандро! ну да... так уж вышло что осаждены на собственной территории.
      ....да не чё ...прорвёмся..

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 8 марта 2019, 20:23

      Соловьева не перевариваю. Вообще телевидение так заполитизировано.

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      Project Бабангида > zigbert 8 марта 2019, 20:29

      Саня, не хочу много говорить на эту тему, но если в кратце - мы в оккупации... и не только информационной(

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      zigbert > Project Бабангида 8 марта 2019, 20:32

      В войну была одна оккупация ,сейчас ее форма несколько видоизменилась.

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      Рубик Докоян > zigbert 8 марта 2019, 20:35

      Спасибо, Саша, за подборку знаменитых людей, отмечающих сегодня Днюху.

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      Project Бабангида > zigbert 8 марта 2019, 20:37

      именно..! война идёт полным ходом...как только это до большинства дойдёт, мы и её выиграем... а пока русских детей растляют, и лишают образования...умными сильно не поуправляешь(

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      zigbert > Рубик Докоян 8 марта 2019, 20:39

      Футболистов сегодня крайне мало. Больше всего меня удивило это дерево, прожившее 1400 лет.

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      Рубик Докоян > zigbert 8 марта 2019, 20:41

      Природа живёт долго, пока мы туда не влезем...

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      zigbert > Project Бабангида 8 марта 2019, 20:46

      Я могу привести тебе другой пример. Сейчас рождаются дети в своем большинстве от людей не далеких которые живут в трудных условиях без стабильного заработка и низкой зарплатой ,но их это нисколько не волнует .

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      zigbert > Рубик Докоян 8 марта 2019, 20:49

      Олег ,как прошел праздник? У нас приехал сын с семьей и нам вот оставили внука. Не знаю на сколько?

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      Project Бабангида > zigbert 8 марта 2019, 20:55

      если этим людям дать высокую цель(не бабла срубить, а большую цель с устремлением в будущее) они преобразятся.... но Гордоны нас грузят в "информационную жижу" а это не та среда где может раскрыться русская душа....
      но уверен, вылезем

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      Рубик Докоян > zigbert 8 марта 2019, 20:55

      Хорошо посидели. Пока я с внучкой 2ч гулял жена с дочерью готовили и накрывали на стол. Внучка поспала 1,5ч. на улице. Потом пришла старшая с мужем и мы в вшестером отпраздновали 8 Марта. Внучка нас развлекала своими танцами и выходками. Завтра опять мне идти. Бабка просопливилась и у меня теперь длинная рабочая неделя. )))

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      zigbert > Project Бабангида 8 марта 2019, 21:01

      Уверенность вашего поколения Андрей ,дает основание с оптимизмом смотреть в будущее.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 8 марта 2019, 21:05

      А я сегодня еще баню топил. Жена молодец ,кое чего приготовила. Посидели ,отметили ,по телефону кое кого поздравил. Связь правда сегодня была отвратительная.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 8 марта 2019, 21:10

      Поскольку я не шарю во всех этих гаджетах. Моя отправила два видео поздравления в Донецк и Киев моим подругам. Сейчас телефон зарядится и я по вотсап позвоню подруге в Донецк и поздравлю с праздником.

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      zigbert > Рубик Докоян 8 марта 2019, 21:16

      У меня жена недавно купила новый сматфон ,тоже пользуется этим вотсапом.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 8 марта 2019, 21:21

      Мне жене свой старый отдала, а ей дочери новый купили. Она мне всё делает и набирает. Я смартфонами не могу пользоваться. У меня раскладушка телефон, мне только позвонить и ответить на звонок. Больше мобильник мне не нужен.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 8 марта 2019, 14:38

      Лёха на пол корпуса..... )
      с победой батю...

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 8 марта 2019, 12:12

      я знаю что вы все сегодня в доме пылесосили) но это разминка, вечером посуду мыть)

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Project Бабангида 8 марта 2019, 15:08

      Не только пылесосили, полы мыли, протирали пыль, готовили ужин(который уже никому не нужен) ...
      и получили пз*дюлей что сделали это поздно...

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 8 марта 2019, 15:26

      да раз в год помучились....потом опять весь год кайфа)

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