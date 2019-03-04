Аллегри: «Как мне говорили, Мерета следовало удалить вне зависимости от того, был контакт или нет» 

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча 26-го тура Серии А против «Наполи» (2:1).

Мерет получил красную карточку на 25-й минуте матча.

Вратарь сфолил на Криштиану Роналду перед штрафной площадью.

Арбитр назначил штрафной удар, его реализовал Пьянич.

Во втором тайме Пьянича удалили за игру рукой.

Об удалении Пьянича

Я проспал. Нужно было заменить Пьянича, когда он получил первую карточку. Он был в зоне риска, но я не ожидал, что он сыграет рукой.

О матче

Мы потеряли организацию. «Наполи» набрался смелости, болельщики гнали их вперед. У нас был шанс забить еще. Потом мы хорошо оборонялись, а Инсинье не реализовал пенальти.

Об удалении Мерета

По правилам, как мне говорили, Мерета следовало удалить вне зависимости от того, был контакт или нет. Судья принял решение, как и VAR. Судья провел хороший матч, он хорошо читал ситуации.