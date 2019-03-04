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    Аллегри: «Как мне говорили, Мерета следовало удалить вне зависимости от того, был контакт или нет» 

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча 26-го тура Серии А против «Наполи» (2:1).

    • Мерет получил красную карточку на 25-й минуте матча.
    • Вратарь сфолил на Криштиану Роналду перед штрафной площадью.
    • Арбитр назначил штрафной удар, его реализовал Пьянич.
    • Во втором тайме Пьянича удалили за игру рукой.

    Об удалении Пьянича

    Я проспал. Нужно было заменить Пьянича, когда он получил первую карточку. Он был в зоне риска, но я не ожидал, что он сыграет рукой.

    О матче

    Мы потеряли организацию. «Наполи» набрался смелости, болельщики гнали их вперед. У нас был шанс забить еще. Потом мы хорошо оборонялись, а Инсинье не реализовал пенальти.

    Об удалении Мерета

    По правилам, как мне говорили, Мерета следовало удалить вне зависимости от того, был контакт или нет. Судья принял решение, как и VAR. Судья провел хороший матч, он хорошо читал ситуации.

    Источник: Football Italia

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    04.03.2019 01:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 4 марта 2019, 09:36

      Чё за бред можно падать без контакта и получать штрафные

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 4 марта 2019, 09:12

      Двусмысленное заявление))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 4 марта 2019, 08:42

      ты не прав Макс, динарка вот говорит что все проплачено, даже пеналь))

      0
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