Матч получился интересный и напряженный. Наполи выглядел сильней ,особенно во втором тайме. Одних угловых у ворот Ювентуса было не меньше 20. После незабитого пенальти игра выровнялась.
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич получил красную карточку в матче 26-го тура Серии А с «Наполи» (2:0, второй тайм).
Игрок был удален на 47-й минуте встречи за вторую желтую карточку. В первом тайме у «Наполи» удалили вратаря Алекса Мерета, Теперь команды играют в равных составах.
На 28-й минуте встречи Пьянич забил гол со штрафного.