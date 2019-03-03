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    «Наполи» – «Ювентус». Пьянич получил красную карточку, теперь у обеих команд по 10 игроков

    Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич получил красную карточку в матче 26-го тура Серии А с «Наполи» (2:0, второй тайм).

    Игрок был удален на 47-й минуте встречи за вторую желтую карточку. В первом тайме у «Наполи» удалили вратаря Алекса Мерета, Теперь команды играют в равных составах.

    На 28-й минуте встречи Пьянич забил гол со штрафного.

    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2019 23:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 14:16

      Матч получился интересный и напряженный. Наполи выглядел сильней ,особенно во втором тайме. Одних угловых у ворот Ювентуса было не меньше 20. После незабитого пенальти игра выровнялась.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 марта 2019, 08:45

      Веселый матч получился и нервозный. Два удаления, две штанги, не забитый пенальти... Инсинье отнял у меня победу в батле по итогам двух чемпионатов. ))) Но во втором тайме Наполи возил Юве и с такой защитой "старой синьоре" мало что светит в ЛЧ сейчас и в будущем.

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