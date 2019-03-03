Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич получил красную карточку в матче 26-го тура Серии А с «Наполи» (2:0, второй тайм).

Игрок был удален на 47-й минуте встречи за вторую желтую карточку. В первом тайме у «Наполи» удалили вратаря Алекса Мерета, Теперь команды играют в равных составах.

На 28-й минуте встречи Пьянич забил гол со штрафного.