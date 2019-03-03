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    РПЛ. «Ростов» не удержал победу над «Енисеем», пропустив за семь минут до конца игры

    «Енисей» на своем поле добился ничьей в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом».

    Ростовчане вышли вперед на 68-й минуте благодаря голу нападающего Бьорна Сигурдарсона. А за семь минут до конца основного времени встречи защитник красноярской команды Бабакар Сарр счет сравнял.

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Енисей (Красноярск) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сигурдарсон, 68; 1:1 – Сарр, 83.

    «Енисей»: Юрченко, Ятченко (Соболев, 73), Гаджибеков, Кичин, Занев, Данченко, Торбинский (Хубулов, 64), Савичев, Огуде, Сарр, Саркисов.

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Логашов, Новосельцев, Мевля (Паршивлюк, 74), Еременко, Попов, Глебов (Зайнутдинов, 81), Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов (Сигурдарсон, 59).

    Предупреждения: Гаджибеков, 23; Хубулов, 76; Соболев, 80; Данченко, 90+4 – Норманн, 40.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2019 15:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 марта 2019, 11:12

      Что-то игра идет тяжко, нет азарта и сверх желания победить.

      1
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      Рейтинг: +54694

      MaxRnD > vgarakh 4 марта 2019, 12:25

      Да, и без Калачёва и Гацкана в основе Сельмаш уже не Сельмаш, не говоря уже о прочем полнейшем дерибане команды ! ((

      4
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      Рейтинг: +5873

      maygli 3 марта 2019, 18:57

      За семь минут ещё трижды забить можно.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 марта 2019, 18:06

      аутсайдеры не плохо подготовились ещё все впереди очень много сюрпризов будет

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 3 марта 2019, 17:12

      Обидно что не удержали победный счёт.И очень повезло что не пропустили второй мяч.Тяжеловато Ростов вкатывается в весеннюю часть чемпионата...тяжеловато.

      2
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      Рейтинг: +54694

      MaxRnD > Krossmen73 3 марта 2019, 17:15

      Не удивительно, ибо команду разбирают на винтики уже третий раз за полтора года ((

      4
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      ...
      Рейтинг: +2336

      den161 > Krossmen73 4 марта 2019, 09:39

      если посмотреть на старт состав, то основные только шомуродов и вратарь песьяков, все остальные - новички (или вторые номера, не имевшие как таковой практики, например, хаджикадунич)

      2
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 3 марта 2019, 16:03

      Если честно то удивился что Ростов не проиграл Енисею,Ростов как правило обыгрывает лидеров и теряет очки с аутсайдерами!

      4
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      Рейтинг: +140

      OlegMilleniumDaveBoiko198 3 марта 2019, 16:01

      не дотерпели

      3
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      Рейтинг: +140

      OlegMilleniumDaveBoiko198 3 марта 2019, 15:59

      как всегда

      1
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      Рейтинг: +89

      Klop-22 3 марта 2019, 15:58

      Енисей молодца ееее

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