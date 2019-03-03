РПЛ. «Ростов» не удержал победу над «Енисеем», пропустив за семь минут до конца игры

«Енисей» на своем поле добился ничьей в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом».

Ростовчане вышли вперед на 68-й минуте благодаря голу нападающего Бьорна Сигурдарсона. А за семь минут до конца основного времени встречи защитник красноярской команды Бабакар Сарр счет сравнял.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Енисей (Красноярск) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Сигурдарсон, 68; 1:1 – Сарр, 83.

«Енисей»: Юрченко, Ятченко (Соболев, 73), Гаджибеков, Кичин, Занев, Данченко, Торбинский (Хубулов, 64), Савичев, Огуде, Сарр, Саркисов.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Логашов, Новосельцев, Мевля (Паршивлюк, 74), Еременко, Попов, Глебов (Зайнутдинов, 81), Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов (Сигурдарсон, 59).

Предупреждения: Гаджибеков, 23; Хубулов, 76; Соболев, 80; Данченко, 90+4 – Норманн, 40.

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