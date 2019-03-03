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    Каррера: «Остался в Петербурге после матча с «Зенитом», чтобы встретиться с Семаком. Обсудили много футбольных тем»

    Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в программе «Инсайдеры» поделился мнением о тренерах РПЛ.

    – Работа какого тренера в России вам импонирует – может быть, Семина, Гончаренко?

    – Тренер, с которым я говорил с глазу на глаз – это Семак. Впервые расскажу, но я остался в Санкт-Петербурге после матча, когда были свободные дни. Через друзей мы встретились за ужином и отлично пообщались. У меня была возможность обсудить с Семаком много футбольных тем.

    Я не знаю, как кто работает, я не видел тренировок. Но все тренеры, которых ты назвал, мне нравятся. У каждого есть свои черты и свой стиль.

    • Каррера покинул московский клуб в октябре 2018 года после 2 лет и 2 месяцев в должности.
    • При нем красно-белые выиграли чемпионат России-2016/17 и Суперкубок-2017.

    Источник: «Матч Премьер»

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    03.03.2019 06:29
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 3 марта 2019, 11:03

      И чё? Это новость?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 3 марта 2019, 10:10

      Статья ни о чём...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 марта 2019, 09:43

      Безработный Каррера вел переговоры с Семаком о возможном трудоустройстве в Зените, деньги заканчиваются, а устроиться на
      работу нигде не может, даже в Италии. Отлично пообщались на
      футбольные темы и С.Семак предложил Каррере работу дворником
      на территории арены.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > vladimir-7 3 марта 2019, 12:00

      Юмор - это не твое .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -546

      massaboss > БуРЖуЙ 3 марта 2019, 18:59

      Ползи обратно в мамашину ромбик-пилотку, зассыха.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -546

      massaboss > БуРЖуЙ 4 марта 2019, 07:19

      Что же ты так грубо со своей мамашей? Предала она тебя когда давала местным бомжам во все дырки, пока ты на детском горшке сидел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 3 марта 2019, 08:22

      Каррера как всегда корректен, вежлив и нейтрален. Одно слово - Мистер!

      6
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 3 марта 2019, 07:44

      Кто то ,что то понял?
      Три раза перечитав ,так и не понял -ради чего приезжал ,ради чего встречался?
      Это так,по большому счету....
      Пошли закулисные игры? Ведь ,посудите сами,просто так -ни один капиталист раскатывать не будет.....

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > alex1951 3 марта 2019, 08:19

      А что непонятно? Остаться в Питере после матча , имея свободные дни и посмотреть красивый город? Поужинать с коллегой по цеху в ресторане и поговорить за футбол? И причем тут твоя реплика про "капиталистов"?! Чего они не будут?

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Blossiya 3 марта 2019, 12:05

      Разреши ответить.
      Он что,в Питере не был?
      Чего они не будут? А
      Просто так раскатывать ,а капиталисты потому,что они свои бабки умеют считать ,в отличие от наших футболистов...
      Я в бутылку не лезу ,высказывая свое мнение,всего лишь...

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero > alex1951 3 марта 2019, 16:49

      Карера говорит что после игры Зенит Спартак , он остался и посидели с Семаком. Так что он не ездил в Питер специально

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