Каррера: «Остался в Петербурге после матча с «Зенитом», чтобы встретиться с Семаком. Обсудили много футбольных тем»

И чё? Это новость?
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в программе «Инсайдеры» поделился мнением о тренерах РПЛ.
– Работа какого тренера в России вам импонирует – может быть, Семина, Гончаренко?
– Тренер, с которым я говорил с глазу на глаз – это Семак. Впервые расскажу, но я остался в Санкт-Петербурге после матча, когда были свободные дни. Через друзей мы встретились за ужином и отлично пообщались. У меня была возможность обсудить с Семаком много футбольных тем.
Я не знаю, как кто работает, я не видел тренировок. Но все тренеры, которых ты назвал, мне нравятся. У каждого есть свои черты и свой стиль.
- Каррера покинул московский клуб в октябре 2018 года после 2 лет и 2 месяцев в должности.
- При нем красно-белые выиграли чемпионат России-2016/17 и Суперкубок-2017.