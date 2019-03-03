Каррера: «Остался в Петербурге после матча с «Зенитом», чтобы встретиться с Семаком. Обсудили много футбольных тем»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в программе «Инсайдеры» поделился мнением о тренерах РПЛ.

– Работа какого тренера в России вам импонирует – может быть, Семина, Гончаренко?

– Тренер, с которым я говорил с глазу на глаз – это Семак. Впервые расскажу, но я остался в Санкт-Петербурге после матча, когда были свободные дни. Через друзей мы встретились за ужином и отлично пообщались. У меня была возможность обсудить с Семаком много футбольных тем.

Я не знаю, как кто работает, я не видел тренировок. Но все тренеры, которых ты назвал, мне нравятся. У каждого есть свои черты и свой стиль.