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    Джано забил «Локомотиву» с передачи Самедова. Это первый матч экс-спартаковцев за «Крылья Советов»

    «Локомотив» принимает «Крылья Советов» в 18 туре чемпионата России (1:1, 33 минута).

    На 19-й минуте счет открыл полузащитник Джано. Голевой пас на счету Александра Самедова.

    Зимой оба футболиста покинули «Спартак»: 34-летний Самедов в качестве свободного агента, 26-летний Джано на правах аренды до конца сезона.

    Команда Миодрага Божовича с 17 очками занимает 14 место в турнирной таблице. У «Локомотива» 28 баллов и пятая позиция. Следить за событиями встречи можно здесь.

    Источник: Бомбардир

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    02.03.2019 17:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 11:00

      Божович знает кого брать. И креста на Джано и Самедове ставить пока рано.

      2
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      Рейтинг: +1430

      balam 3 марта 2019, 05:11

      Джано-красава.ну а Саша-гроссмейстер.хотя топлю за паравоз,получил удовольствие

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 2 марта 2019, 21:39

      Рад за малыша Джано, удачи ему, уверенности и избегать травм, жаль что он не в сборной России, такой технарь и работчга.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 марта 2019, 19:03

      Спартак усилился после потери Джано?

      2
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 2 марта 2019, 18:34

      План "Спартака" по отбиранию очков у конкурентов с помощью "Ростова" и "Крыльев" действует. :-)

      6
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 2 марта 2019, 17:49

      Джано и Самедов даже в Крыльях продолжают приносить пользу Спартаку ! )))

      7
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