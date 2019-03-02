Джано забил «Локомотиву» с передачи Самедова. Это первый матч экс-спартаковцев за «Крылья Советов»

Божович знает кого брать. И креста на Джано и Самедове ставить пока рано.
«Локомотив» принимает «Крылья Советов» в 18 туре чемпионата России (1:1, 33 минута).
На 19-й минуте счет открыл полузащитник Джано. Голевой пас на счету Александра Самедова.
Зимой оба футболиста покинули «Спартак»: 34-летний Самедов в качестве свободного агента, 26-летний Джано на правах аренды до конца сезона.
Команда Миодрага Божовича с 17 очками занимает 14 место в турнирной таблице. У «Локомотива» 28 баллов и пятая позиция. Следить за событиями встречи можно здесь.
- На 23-й минуте счет сравнял полузащитник Антон Миранчук.
- В первом туре РПЛ после зимней паузы «Зенит» обыграл «Урал», а ЦСКА уступил «Арсеналу».
- Расписание и результаты 18 тура – в обновляемой заметке «Бомбардира».