Джано забил «Локомотиву» с передачи Самедова. Это первый матч экс-спартаковцев за «Крылья Советов»

«Локомотив» принимает «Крылья Советов» в 18 туре чемпионата России (1:1, 33 минута).

На 19-й минуте счет открыл полузащитник Джано. Голевой пас на счету Александра Самедова.

Зимой оба футболиста покинули «Спартак»: 34-летний Самедов в качестве свободного агента, 26-летний Джано на правах аренды до конца сезона.

Команда Миодрага Божовича с 17 очками занимает 14 место в турнирной таблице. У «Локомотива» 28 баллов и пятая позиция. Следить за событиями встречи можно здесь.