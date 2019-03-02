Сарри: «Кепа останется первым голкипером «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри еще раз подчеркнул, что вратарь Кепа продолжит выступления за первую команду. На этой неделе итальянец оставил испанца в запасе на матч АПЛ.

Это случилось в связи с отказом уступать место на поле Вилли Кабальеро в финале Кубка лиги против «Манчестер Сити» (0:0; 3:4 по пенальти). Обе стороны сказали, что неправильно оценили ситуацию.

«Ситуация с Кепой Аррисабалагой закрыта. Он остаeтся нашим первым голкипером», – сказал Сарри.

Кепы заплатил штраф в размере недельной зарплаты.

Кабальеро сказал, что 24-летний испанец поддержал его.

Аррисабалага перешел в лондонский клуб в августе из «Атлетика».

В «Челси» сказали, что Кепа не виноват. Потом его оштрафовали