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    Сарри: «Кепа останется первым голкипером «Челси»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри еще раз подчеркнул, что вратарь Кепа продолжит выступления за первую команду. На этой неделе итальянец оставил испанца в запасе на матч АПЛ.

    Это случилось в связи с отказом уступать место на поле Вилли Кабальеро в финале Кубка лиги против «Манчестер Сити» (0:0; 3:4 по пенальти). Обе стороны сказали, что неправильно оценили ситуацию.

    «Ситуация с Кепой Аррисабалагой закрыта. Он остаeтся нашим первым голкипером», – сказал Сарри.

    • Кепы заплатил штраф в размере недельной зарплаты.
    • Кабальеро сказал, что 24-летний испанец поддержал его.
    • Аррисабалага перешел в лондонский клуб в августе из «Атлетика».

    В «Челси» сказали, что Кепа не виноват. Потом его оштрафовали

    Источник: Официальный русскоязычный сайт «Челси»

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    02.03.2019 06:07
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