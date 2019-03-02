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    Бундеслига. Лидер чемпионской гонки «Боруссия» проиграла впервые в году

    Встреча 24 тура чемпионата Германии «Аугсбург»«Боруссия» завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

    В составе команды из Аугсбурга дубль оформил нападающий Чжи Донь-Вон. За дортмудцев забил форвард Пако Алькасьер.

    Игроки Люсьена Фавра проиграли первый матч чемпионата в 2019 году, но сохранили первую строчку в турнирной таблице. Отрыв от «Баварии» – три очка. У мюнхенцев игра в запасе. «Аугсбург» с набрал 21 балл и сохранил 15 место.

    Германия. Бундеслига. 24 тур

    Аугсбург – Боруссия – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Донь-Вон, 24; 2:0 – Донь-Вон, 67; 2:1 – Алькасьер, 81.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир

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    02.03.2019 00:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 2 марта 2019, 10:29

      Фанат Боруссии, очень пристально слежу за всеми играми!!!! Ипать того коня, Люсьен Ты че слепой эта обезьяна ЗАГАДУ и Хакими в каждом матче по 2-3 момента привозят, Вайгля в центр обороны!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 марта 2019, 08:25

      Неужели "шмели" уже выдохлись. Игра и результаты в 2019г не впечатляют и всё своё преимущество перед преследователями растеряли.

      3
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 2 марта 2019, 05:57

      Ну все наигрались, а теперь победа Баварии, а там равенство очков и в итоге 2е место БД

      4
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 2 марта 2019, 04:31

      Дортмунд сдулся. Так скоро и 2-е место можно будет потерять.

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 2 марта 2019, 00:34

      Время лидерства Дортмунда в Бундеслиге заканчивается.

      1
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      Рейтинг: +187

      teodogat > borusse 2 марта 2019, 14:40

      Уже недолго осталось))

      0
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      Рейтинг: +53

      Bagger > zatonn 2 марта 2019, 20:42

      Рано радоваться пока, салатница решится в игре с Боруссией Д

      1
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