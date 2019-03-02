Бундеслига. Лидер чемпионской гонки «Боруссия» проиграла впервые в году

Фанат Боруссии, очень пристально слежу за всеми играми!!!! Ипать того коня, Люсьен Ты че слепой эта обезьяна ЗАГАДУ и Хакими в каждом матче по 2-3 момента привозят, Вайгля в центр обороны!!!!!!
Встреча 24 тура чемпионата Германии «Аугсбург» – «Боруссия» завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
В составе команды из Аугсбурга дубль оформил нападающий Чжи Донь-Вон. За дортмудцев забил форвард Пако Алькасьер.
Игроки Люсьена Фавра проиграли первый матч чемпионата в 2019 году, но сохранили первую строчку в турнирной таблице. Отрыв от «Баварии» – три очка. У мюнхенцев игра в запасе. «Аугсбург» с набрал 21 балл и сохранил 15 место.
Германия. Бундеслига. 24 тур
Аугсбург – Боруссия – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Донь-Вон, 24; 2:0 – Донь-Вон, 67; 2:1 – Алькасьер, 81.