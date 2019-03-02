Шкриньяр: «Если «Интер» выиграет ЛЧ, сменю имя на «Интер Милан Шкриньяр»

ну и будут тебя ******* постоянно фаны обеих команд!)))
Защитник «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.
«Я никуда не спешу. Если останусь в клубе на следующие 15 лет, то буду только рад играть за топ-клуб.
Хотел бы начать побеждать. Если мы выиграем Лигу чемпионов, сменю имя на «Интер Милан Шкриньяр». С болельщиками у меня отличные отношения. Хочу быть отблагодарить их за эмоции, которые они мне дарят», – цитирует словака Calciomercato.
- Игрок перешел в миланский клуб в июле 2017 года из «Сампдории» за 34 миллиона евро.
- В текущем сезоне отдал одну голевую передачу в 32 матчах всех турниров.
- Соперник команды Лучано Спалллетти по 1/8 финала Лиги Европы – «Айнтрахт».