Шкриньяр: «Если «Интер» выиграет ЛЧ, сменю имя на «Интер Милан Шкриньяр»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

«Я никуда не спешу. Если останусь в клубе на следующие 15 лет, то буду только рад играть за топ-клуб.

Хотел бы начать побеждать. Если мы выиграем Лигу чемпионов, сменю имя на «Интер Милан Шкриньяр». С болельщиками у меня отличные отношения. Хочу быть отблагодарить их за эмоции, которые они мне дарят», – цитирует словака Calciomercato.