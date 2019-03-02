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    Шкриньяр: «Если «Интер» выиграет ЛЧ, сменю имя на «Интер Милан Шкриньяр»

    Защитник «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

    «Я никуда не спешу. Если останусь в клубе на следующие 15 лет, то буду только рад играть за топ-клуб.

    Хотел бы начать побеждать. Если мы выиграем Лигу чемпионов, сменю имя на «Интер Милан Шкриньяр». С болельщиками у меня отличные отношения. Хочу быть отблагодарить их за эмоции, которые они мне дарят», – цитирует словака Calciomercato.

    • Игрок перешел в миланский клуб в июле 2017 года из «Сампдории» за 34 миллиона евро.
    • В текущем сезоне отдал одну голевую передачу в 32 матчах всех турниров.
    • Соперник команды Лучано Спалллетти по 1/8 финала Лиги Европы – «Айнтрахт».

    Источник: Calciomercato

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    02.03.2019 00:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 6 марта 2019, 02:58

      ну и будут тебя ******* постоянно фаны обеих команд!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 марта 2019, 16:24

      Было и такое когда родившихся 1 мая называли "Даздраперма".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 марта 2019, 08:29

      не переживай этого делать тебе не придется

      0
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