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    Семак: «Ждем, что Жирков все-таки поможет «Зениту», а травма не помешает ему играть дальше»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных футболистах команды и отметил, что старается постепенно подводить к играм полузащитника Юрия Жиркова.

    В этом сезоне 35-летний футболист из-за травмы не провел ни одного официального матча за петербуржцев. В январе Жирков принял участие в товарищеском турнире Кубок «Матч Премьер»

    «У Шатова есть сложности, сложно давать прогнозы. К числу травмированных теперь добавились и Кузяев с Ерохиным. Ждем их возвращения. Плюс надо учитывать, что это игроки с российским паспортом.

    Жиркова стараемся постепенно подводить. Все же ждем, что он все-таки поможет нам, а травма не помешает ему дальше играть. Он очень важен для нас», – сказал Семак в интервью журналисту Илье Казакову на YouTube-канале «Foot’больные люди».

    Источник: YouTube-канал «Foot’больные люди»

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    01.03.2019 15:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 марта 2019, 18:34

      Серёжа! В Питере академия уже несколько десятков лет работает! А в Зените всё на Жиркова надеятся :))))

      1
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      Рейтинг: +7878

      Томик 1 марта 2019, 17:37

      Скоро не подводить, а под ручки на поле выводить уже надо будет.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 марта 2019, 16:46

      только в Зените такой тупизм

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