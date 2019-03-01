Семак: «Ждем, что Жирков все-таки поможет «Зениту», а травма не помешает ему играть дальше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных футболистах команды и отметил, что старается постепенно подводить к играм полузащитника Юрия Жиркова.

В этом сезоне 35-летний футболист из-за травмы не провел ни одного официального матча за петербуржцев. В январе Жирков принял участие в товарищеском турнире Кубок «Матч Премьер»

«У Шатова есть сложности, сложно давать прогнозы. К числу травмированных теперь добавились и Кузяев с Ерохиным. Ждем их возвращения. Плюс надо учитывать, что это игроки с российским паспортом.

Жиркова стараемся постепенно подводить. Все же ждем, что он все-таки поможет нам, а травма не помешает ему дальше играть. Он очень важен для нас», – сказал Семак в интервью журналисту Илье Казакову на YouTube-канале «Foot’больные люди».