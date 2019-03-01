La Repubblica: Аллегри может возглавить «Интер»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб по окончании сезона.

По информации La Repubblica, итальянец является кандидатом на то, чтобы возглавить «Интер». Как сообщает издание, нынешний тренер миланцев Лучано Спаллетти почти наверняка оставит свой пост летом.

Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта ранее в течение долгого времени работал в «Ювентусе».

Аллегри руководит туринцами с 2014 года. Специалист по четыре раза выиграл с командой Серию А и Кубок Италии и дважды вывел ее в финал Лиги чемпионов.