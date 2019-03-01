«Динамо» может уволить Широкова с поста спортивного директора

Новое руководство «Динамо» недовольно работой спортивного директора Романа Широкова. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в клубе недовольны политикой Широкова и его конфликтом с главным тренером Дмитрием Хохловым.

Ранее сообщалось, что главным акционером «Динамо» снова станет ВТБ.

С 25 февраля Широков находится в отпуске.

«Динамо» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

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