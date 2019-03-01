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    «Динамо» может уволить Широкова с поста спортивного директора

    Новое руководство «Динамо» недовольно работой спортивного директора Романа Широкова. Об этом сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, в клубе недовольны политикой Широкова и его конфликтом с главным тренером Дмитрием Хохловым.

    Ранее сообщалось, что главным акционером «Динамо» снова станет ВТБ.

    • С 25 февраля Широков находится в отпуске.
    • «Динамо» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

    Не поверите, но в РПЛ испортился еще один газон. Теперь – у «Динамо»

    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2019 01:38
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +379

      o33uk 1 марта 2019, 20:59

      Ситуация проста как три копейки, ВТБ нужно посадить своего человека на денежные потоки вот всё и цель всей этой возни очевидна.

      0
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      ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry > o33uk 1 марта 2019, 21:56

      интересно, что все финансовые вопросы в динамо решаются в диапазоне 1 рубля: команду(!!!) купили за рубль, ситуацию со стадионом можно решить за 3 копейки, может, там вообще денежных потоков нет?)) тогда все и правда, очевидно...

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 марта 2019, 18:34

      срочно перевести его на ниже оплачиваемую з/п сторожем газона

      3
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      Рейтинг: +128

      За_чистый_футбол 1 марта 2019, 16:43

      доктора говорят, что если чел - дебил, то это надолго

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог > За_чистый_футбол 1 марта 2019, 19:34

      Это насовсем !!! Не лечится !!!

      3
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 1 марта 2019, 16:27

      неужели неясно было, что за шпинделя брали? Он и без травки без царя в голове, а стал Директором! Копия Кличко, ну тому-то хоть все время по башке били, ясен пень

      7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 марта 2019, 14:31

      Рома говорит бюрократам то, что думает. Поэтому и хотят его сократить. А Хохол подлизывает и проподлизывает, пока Динамо опять в ФНЛ не окажется. Но бюрократам все равно, им главное свои посты сохранить.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 13:22

      Трудно сказать как работает Широков на должности спортивного директора ,но то что он конфликтный человек ,всем известно.

      9
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      Рейтинг: -3

      raidakhapenkov 1 марта 2019, 12:35

      Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportmen

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      Рейтинг: +28517

      JTherry 1 марта 2019, 11:51

      в динамо на конец-то выяснили, кто всю траву на новом стадионе съел)))) во всем виноват Широков!!!

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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 1 марта 2019, 11:30

      Гоните его в шею! нихрена полезного не сделал,одни склоки от него

      2
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      Рейтинг: +73

      7582145698 > Kikujiro 1 марта 2019, 13:01

      Действительно.

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      Рейтинг: +379

      o33uk 1 марта 2019, 10:15

      У меня к нему как к спортдиру претензий нет,при более чем скромном бюджете собрал неплохой состав с разумными зарплатами и почти все свободные агенты, но самое главное что кого надо переподписали и никто никуда не ушёл.
      По поводу конфликта с Хохловым это самая непонятная тема в чём это выражается на что это влияет.Если кто знает напишите.

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      Рейтинг: +248

      Kikujiro > o33uk 1 марта 2019, 11:33

      ДВХ,по мнению Широкова, играет не той схемой,ставит не тех игроков в основу,делает не те замены и т.д.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > o33uk 1 марта 2019, 12:46

      Зачем это тебе? Руководство Динамо само разберется и
      без публикации подробностей.

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