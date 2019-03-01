«Динамо» может уволить Широкова с поста спортивного директора

Ситуация проста как три копейки, ВТБ нужно посадить своего человека на денежные потоки вот всё и цель всей этой возни очевидна.
Новое руководство «Динамо» недовольно работой спортивного директора Романа Широкова. Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, в клубе недовольны политикой Широкова и его конфликтом с главным тренером Дмитрием Хохловым.
Ранее сообщалось, что главным акционером «Динамо» снова станет ВТБ.
- С 25 февраля Широков находится в отпуске.
- «Динамо» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.
Не поверите, но в РПЛ испортился еще один газон. Теперь – у «Динамо»